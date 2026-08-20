Rafael Ribeiro/My Hood Vídeo: motociclista cai em pé após colisão no interior de SP

Um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro chamou a atenção em Morro Agudo, cidade do interior de São Paulo, localizada a cerca de 85 quilômetros de Franca.

O momento da colisão foi registrado por câmeras de segurança. Um motociclista invade a pista contrária e bate de frente com um carro. Com a força do impacto, o condutor da moto é lançado para frente. Veja o vídeo:

A colisão foi registrada nesta terça-feira (18) na Rua Tiradentes, no bairro Jardim São José.

As imagens mostram o momento exato em que a colisão ocorre. Porém, o que chama a atenção é o piloto da moto se levantar e andar, mesmo com a força da batida.

O motociclista se levanta logo depois da queda. Ele não ficou ferido.

Segundo as informações locais, o caso não foi registrado pela polícia, nem em boletim de ocorrência.

O motorista do carro e o piloto da moto entraram em acordo no próprio local do acidente.

Ainda de acordo com a apuração local, o motociclista se comprometeu a arcar com os danos provocados pelo acidente.



