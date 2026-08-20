Um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro chamou a atenção em Morro Agudo, cidade do interior de São Paulo, localizada a cerca de 85 quilômetros de Franca.
O momento da colisão foi registrado por câmeras de segurança. Um motociclista invade a pista contrária e bate de frente com um carro. Com a força do impacto, o condutor da moto é lançado para frente. Veja o vídeo:
A colisão foi registrada nesta terça-feira (18) na Rua Tiradentes, no bairro Jardim São José.
As imagens mostram o momento exato em que a colisão ocorre. Porém, o que chama a atenção é o piloto da moto se levantar e andar, mesmo com a força da batida.
O motociclista se levanta logo depois da queda. Ele não ficou ferido.
Segundo as informações locais, o caso não foi registrado pela polícia, nem em boletim de ocorrência.
O motorista do carro e o piloto da moto entraram em acordo no próprio local do acidente.
Ainda de acordo com a apuração local, o motociclista se comprometeu a arcar com os danos provocados pelo acidente.