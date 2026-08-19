Foto: Comunicação Social/UEPG Em coletiva, PRF, CBMPR e SESP informaram novos detalhes do acidente

Cinco das 23 vítimas do acidente entre carreta e micro-ônibus da Secretaria de Saúde de Imbituva (PR) foram identificadas pelas equipes de perícia no Paraná. O acidente aconteceu em Ipiranga (PR), por volta das 03h30, na BR-373.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Paraná (Sesp), há identificação de:



Willieny Brandt Marconato, 32 anos

Elisabeth do Rocio Malaquias Rodrigues, 54 anos

Miriam Vieira Magalhães, 50 anos

Nelson Luiz Bronguel, 61 anos

Valderi Stadler, 47 anos

Azelia Grisoski Stadler, 75 anos

Liane Biernet, 56 anos

A entidade também informou que os trabalhos de identificação seguem em andamento, e que os nomes serão informados à medida que os procedimentos forem realizados pelas polícias Científica e Civil do Paraná.

Um laudo emitido pela PRF e avaliado pela Polícia Científica vai confirmar a dinâmica do acidente. Até o momento, se sabe que houve uma batida de frente, com indícios de que o caminhão entrou na contramão.





Equipamento do caminhão não tinha pleno funcionamento

De acordo com o Coronel Hudson Leoncio Teixeira, Secretário de Segurança Pública, o acidente deixou 13 mulheres, 8 homens e duas crianças mortas. Três pessoas sobreviveram.

Dentre elas, duas foram levados ao Hospital Regional de Londrina (PR) e uma, que é criança, ao Hospital da Criança de Ponta Grossa (PR).

Ainda, o tacógrafo do caminhão possivelmente apresentava falhas, de acordo com o Chefe da Delegacia da PRF de Ponta Grossa, Berteli.

Ele estava aferindo, mas não estava em pleno funcionamento Chefe da Delegacia da PRF de Ponta Grossa, Berteli.





O mecanismo registra a velocidade no tempo e deslocamento do veículo. As equipes constataram que ele não tinha pleno funcionamento no momento da colisão.

Ainda segundo o inspetor, existe a possibilidade do caminhoneiro ter dormido no momento do acidente. Ele complementa que, no momento da batida, não existiam más condições climáticas, como chuva ou neblina.

Força-tarde e apoio aos familiares

Conforme Coronel Hudson Leoncio Teixeira, Secretário de Segurança Pública do Paraná (SESP), psicólogos e defensores públicos foram disponibilizados para orientarem e atenderem aos familiares das vítimas.

Os psicólogos irão trabalhar em conjunto com a Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) no suporte às famílias, que ainda chegam para as identificações.

Além disso, uma força-tarefa foi mobilizada para ajudar na resolução do caso, desde especialistas em perícia para dar celeridade ao caso, até psicólogos e defensores públicos.



