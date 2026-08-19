Foto: Reprodução/Redes Sociais Prefeitura de Imbituva (PR) suspende aulas e serviços nesta quarta (19)

A Prefeitura Municipal de Imbituva (PR) suspendeu todos serviços administrativos nesta quarta-feira (19) após o acidente que deixou pelo menos 23 vítimas da cidade na BR-373, em direção à Curitiba. Elas estavam a bordo de um micro-ônibus da Secretaria de Saúde quando foram atingidas por uma carreta.

De acordo com a prefeitura, a decisão foi tomada “em respeito às vítimas e às suas famílias”. A cidade também suspendeu as aulas do período da tarde. A medida foi comunicada em nota, por meio das redes sociais.





A prefeitura considera o acidente “trágico” e diz que se solidariza com as famílias. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF-PR), a ocorrência é a mais grave já registrada desde janeiro de 2021, quando 43 pessoas morreram em acidente em Guaratuba (PR).





Leia a nota na íntegra abaixo:

“Diante do trágico acidente ocorrido na BR-373, que vitimou moradores de nossa região, a Prefeitura de Imbituva manifesta profundo pesar e solidariedade a todas as famílias e amigos atingidos por este momento de dor.

Em respeito às vítimas e às suas famílias, a Prefeitura Municipal e os demais locais de atendimento administrativo estarão fechados nesta data, como forma de respeito e luto.

Os serviços essenciais permanecerão funcionando normalmente, garantindo o atendimento à população.

Neste momento de profunda tristeza, Imbituva se une em solidariedade às famílias, desejando força e conforto a todos que enfrentam esta dolorosa perda.

Prefeitura Municipal de Imbituva”.