Reprodução/INMET Alerta amarelo Inmet vendaval

A chegada de um novo ciclone extratropical põe o Brasil sob alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Sendo assim, há um aviso amarelo de perigo potencial para vendaval que abrange parte do Sudeste.

O alerta é válido a partir desta sexta-feira (21). De acordo com o Inmet, são esperados ventos variando entre 40 km/h e 60 km/h.

O aviso é válido para regiões de três estados, sendo:

Sul Fluminense;

Vale do Paraíba Paulista;

Baixadas;

Região Metropolitana do Rio de Janeiro;

Centro Fluminense;

Norte Fluminense;

Sul Espírito-santense;

Região Metropolitana de São Paulo.

Ainda de acordo com o alerta, há o baixo risco de queda de árvores. O aviso é válido até as 23h59 desta sexta-feira (21).

Tempestades

Durante toda esta quinta-feira (20), parte da região Sul está sob alerta laranja de perigo do Inmet para tempestades.

A previsão indica chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h) e queda de granizo.

Além disso, há o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

O alerta atinge os três estados do Sul, sendo todo o Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina e Paraná. Veja as regiões:

Região Serrana;

Oeste Catarinense;

Sudoeste Rio-grandense;

Noroeste Rio-grandense;

Centro Ocidental Rio-grandense;

Região Metropolitana de Porto Alegre;

Sudeste Rio-grandense;

Sudoeste Paranaense;

Nordeste Rio-grandense;

Sul Catarinense;

Centro Oriental Rio-grandense;

Centro-Sul Paranaense.

O aviso é válido até as 23h59 desta quinta-feira (21).

Ainda para tempestades, há um alerta amarelo de perigo potencial. Este aviso é válido para uma área maior da região Sul e também para parte do Mato Grosso do Sul.

De acordo com o Inmet, também é esperada chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h) e queda de granizo.

Por outro lado, há o baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Os alertas foram emitidos após a chegada de um ciclone extratropical que se formou entre o Rio Grande do Sul, Uruguai, Argentina e Paraguai.

Além dos alertas, a previsão indica que o fenômeno traz também uma frente fria e deve derrubar as temperaturas em algumas partes do país.

Chuvas intensas

Parte da região Norte está sob alerta amarelo de perigo potencial para chuvas intensas.

O aviso atinge áreas do Amazonas, do Acre e de Rondônia.

O alerta é válido até o final desta quinta-feira (20) e atinge as seguintes regiões:

Vale do Acre;

Leste Rondoniense;

Sudoeste Amazonense;

Sul Amazonense;

Madeira-Guaporé;

Vale do Juruá;

Norte Amazonense.

Segundo o Inmet, a previsão indica chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h).

Ainda há o baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Outro sistema

Um segundo ciclone extratropical vai trazer impactos para o Centro-Sul do Brasil. Segundo os especialistas, o fenômeno começa a atuar sobre o país somente no final da semana e será muito maior e muito mais intenso.

Ele vai atingir uma grande distância da costa, sendo assim, a previsão indica que não vai haver ventos intensos. Porém, esse sistema vai afetar o tempo em diversas áreas.

O maior efeito desse segundo ciclone é que ele deve impulsionar uma massa de ar frio de maior intensidade para o Sul.

Essa massa de ar, segundo a Metsul, tem um perfil mais seco da atmosfera, trazendo uma sequência de dias com madrugadas frias.

No Rio Grande do Sul, a previsão é de que a maioria das cidades registre mínimas entre 0ºC e 5ºC no começo da próxima semana.

Alguns municípios que devem ainda anotar marcas abaixo de zero.

Ainda de acordo com os meteorologistas da Metsul, este outro ciclone também deve causar uma ressaca do mar entre domingo (23) e a segunda-feira (24), atingindo os litorais gaúcho e catarinense.

A ressaca marítima avança para o litoral do Sudeste. O fenômeno costuma aumentar o fluxo de água do mar e deixar as ondas mais fortes.



