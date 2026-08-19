Reprodução/Arquivo pessoal Incêndio em floresta de eucalipto

A combinação de calor, tempo seco e ausência de chuva mantém o interior de São Paulo em situação de atenção para incêndios. Com a vegetação cada vez mais ressecada, pequenas fontes de fogo podem se transformar rapidamente em ocorrências de maiores proporções.

Tempo seco aumenta risco de queimadas

Durante o período de estiagem, a vegetação perde umidade e fica mais inflamável. O problema se agrava quando os dias são quentes e há pouca ou nenhuma chuva para recuperar a umidade do solo e das plantas.

A Defesa Civil reforça que atitudes simples podem evitar que um foco de fogo se transforme em incêndio de grandes proporções. Entre as principais recomendações estão não colocar fogo em terrenos, folhas, lixo ou restos de poda e evitar fogueiras próximas a áreas de vegetação.

Também é importante ter atenção ao descarte de bitucas de cigarro, principalmente em acostamentos de rodovias e locais com mato seco.

Fogo em terrenos exige atenção

A prática de queimar resíduos para fazer a limpeza de terrenos ou áreas rurais também deve ser evitada. Em condições de baixa umidade, o fogo pode se espalhar rapidamente, principalmente quando há vento.

Outro alerta é para os balões. Além de serem proibidos, eles podem percorrer grandes distâncias e provocar incêndios ao entrar em contato com áreas de vegetação seca.

A Defesa Civil de São Paulo mantém orientações e informações sobre prevenção e resposta a ocorrências relacionadas a incêndios e outros eventos extremos.

Baixa umidade também afeta a saúde

O tempo seco não preocupa apenas por causa das queimadas. A baixa umidade pode causar ressecamento da pele, irritação nos olhos e no nariz e piora de sintomas respiratórios.

Por isso, a recomendação é beber bastante água ao longo do dia e evitar atividades físicas ao ar livre nos períodos de maior calor e secura. Crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios precisam de atenção especial.

Manter os ambientes ventilados e, quando possível, aumentar a umidade do ar dentro de casa também pode ajudar a reduzir o desconforto.

Chuva pode voltar ao interior paulista na sexta

Apesar do cenário seco nesta quarta e quinta-feira, a previsão do Cepagri indica uma mudança nas condições meteorológicas a partir de sexta-feira.

Para 21 de agosto, há possibilidade de pancadas de chuva, com temperatura entre 15°C e 27°C. A probabilidade de chuva, porém, ainda é baixa, de cerca de 10%.

Até a chegada dessa mudança, o período de tempo seco mantém o risco de incêndios elevado. Por isso, a principal orientação é evitar qualquer atividade que envolva fogo e comunicar rapidamente as autoridades caso seja identificado um princípio de incêndio.

Em caso de emergência, o Corpo de Bombeiros deve ser acionado pelo telefone 193.