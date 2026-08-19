Casa Branca presidente dos EUA, Donald Trump, e o premiê canadense Mark Carney na Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, suspendeu por três dias a aplicação de uma tarifa de 50% sobre uma série de produtos importados do Canadá. A cobrança estava prevista para começar à meia-noite desta quarta-feira (19), mas foi adiada após novas negociações entre Washington e Ottawa.

Na rede social Truth Social, Trump afirmou que a decisão foi tomada porque os dois países teriam chegado a um acordo, embora a conclusão dependa da formalização dos documentos. O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, confirmou que houve avanço nas conversas, mas adotou um tom mais cauteloso e disse que ainda há questões importantes a serem resolvidas.

O que Trump anunciou

A suspensão foi anunciada por Trump em uma publicação na rede Truth Social. O presidente americano escreveu:

“Suspendi as tarifas de 50% contra o Canadá, que entrariam em vigor amanhã de manhã, por um período de 3 dias, baseado no fato de que o Canadá e os EUA, sujeitos à finalização dos documentos, chegaram a um acordo!”

O republicano também citou o oleoduto Keystone XL, projeto que foi cancelado durante o governo de Joe Biden, em 2021. Segundo Trump, a obra “pode ser ressuscitada”, sem que ele tenha apresentado detalhes sobre como isso ocorreria.

A decisão ocorreu depois de uma nova conversa entre Trump e Carney. Os dois líderes também haviam conversado anteriormente nesta semana, enquanto equipes dos governos mantinham negociações para tentar evitar a entrada em vigor das tarifas.

Canadá confirma avanço, mas evita falar em acordo fechado

O governo canadense confirmou que as conversas com os Estados Unidos avançaram, mas não utilizou a mesma linguagem de Trump ao descrever o resultado.

Em comunicado, Ottawa afirmou:

“Nas últimas semanas, o Canadá manteve intensas discussões com os Estados Unidos para abordar questões comerciais pendentes e proporcionar maior segurança e benefícios reais para as empresas, trabalhadores, agricultores e famílias canadenses.”

O governo acrescentou:

“Progressos substanciais foram alcançados, embora ainda haja trabalho importante a ser feito.”

Segundo o Canadá, os Estados Unidos concordaram em adiar a implementação da tarifa de 50% até o fim do dia 21 de agosto. Ottawa afirmou que continuará trabalhando nas questões comerciais enquanto busca fortalecer sua economia.

A diferença de tom entre os dois governos indica que, apesar do avanço nas negociações, o entendimento ainda não está totalmente consolidado. Trump fala em um acordo sujeito apenas à conclusão da documentação, enquanto o Canadá ressalta que ainda existem pontos pendentes.

Quais produtos seriam afetados

A tarifa adicional de 50% foi anunciada para uma série de produtos canadenses e deveria atingir cerca de US$ 20 bilhões (R$ 104,31 bilhões) em importações. Entre os itens mencionados estão produtos como bebidas alcoólicas, laticínios, móveis, equipamentos de hóquei e outros bens.

A medida foi fundamentada pela administração Trump na Seção 338 da Lei Tarifária dos Estados Unidos de 1930, uma legislação que permite ao governo americano impor tarifas em determinadas circunstâncias.

A cobrança representaria uma nova escalada na disputa comercial entre os dois países, que possuem uma das relações econômicas mais importantes do mundo.

Por que Trump decidiu suspender a tarifa

A suspensão temporária funciona como uma janela para que os dois governos concluam os detalhes do entendimento anunciado pelo presidente americano.

Trump afirmou que o Canadá e os Estados Unidos chegaram a um acordo, mas condicionou a implementação definitiva à finalização da documentação. Com isso, os três dias adicionais permitem que negociadores trabalhem nos termos finais antes de uma eventual retomada da cobrança.

O governo canadense, por sua vez, indicou que pretende continuar negociando para solucionar as pendências comerciais.

Oleoduto Keystone XL volta à discussão

Além das tarifas, Trump voltou a colocar o Keystone XL no centro das negociações.

O projeto previa a construção de um oleoduto para transportar petróleo do Canadá aos Estados Unidos. A autorização para a obra foi revogada por Joe Biden em 2021, durante seu primeiro ano na Presidência.

Trump afirmou que o projeto, considerado estratégico para o transporte de petróleo entre os dois países, “pode ser ressuscitado”, mas não explicou se a retomada faz parte formal do acordo comercial com o Canadá.





Uma nova pausa na guerra comercial

A suspensão das tarifas ocorre em um momento de forte tensão nas relações comerciais entre Washington e Ottawa. A ameaça de uma cobrança adicional de 50% vinha sendo tratada como uma nova escalada da política tarifária de Trump.

A tarifa, caso entrasse em vigor, atingiria principalmente uma parcela específica das importações canadenses. Segundo estimativas divulgadas anteriormente pelos governos, os produtos afetados representam cerca de 5% do valor total das importações dos Estados Unidos provenientes do Canadá.

Por enquanto, a suspensão evita a entrada imediata da nova cobrança e abre mais três dias de negociação. O ponto central agora é saber se os dois governos conseguirão transformar o avanço anunciado por Trump em um acordo formal até o fim do prazo.