Foi só Lula anunciar que não vai pro debate da Band que surgiu a notícia:
"Flávio Bolsonaro imita o presidente e também evita o confronto direto, para conter ataques e reduzir o risco de cortes negativos nas redes."
É o velho “se ele não vai, eu também não vou”.
Finalmente uma proposta com apoio dos dois lados.
Claro, porque, sem o Lula, o Flávio seria o alvo dos outros candidatos.
Eles não querem debater com quem nem chega aos 5%. Talvez achem que debater com eles é dar palco pra quem não devia estar na eleição.
É interessante: esses 5% não servem pra dividir o palco. Só servem pra ser roubados depois.
Existe também o medo de que os candidatos menores provoquem alguma cena pensada só pra render corte de vídeo.
E o medo é justo. Tem gente que não vai pro debate atrás de proposta. Vai atrás da respostinha certeira, aquela que vira meme da Tramontina.
No boxe, existe um termo pra isso: ducking
É quando o lutador evita o adversário que oferece mais risco do que recompensa.
Na política funciona igual: quem lidera não procura briga. Administra a vantagem.
E olha que o debate nem é tão hostil assim com quem participa, hein?
O candidato ganha intermináveis um minuto e meio pra explicar a dívida pública do país. Pô, um minuto e meio?
Eu, no caixa do mercado, demoro mais que isso só pra dizer que não quero CPF na nota.
O mediador, aliás, costuma gastar mais tempo explicando as regras do que o candidato tem pra explicar o Brasil.
Por isso o podcast virou refúgio.
Ali dá pra passar quarenta minutos respondendo uma pergunta que ninguém fez e sem ninguém encher o saco pra terminar.
O debate é tipo corrida com obstáculos: juiz cronometrando, adversário correndo do lado e perguntas esperando pra você tropeçar.
Candidato que entra sabe que qualquer resposta pode virar corte contra ele.
Candidato que fica de fora sabe que a ausência também vira notícia.
Não existe escolha sem risco, só a que parece menos ruim. E talvez seja exatamente por isso que o debate continue necessário.
Os candidatos já controlam quase tudo na campanha, inclusive quando aparecem em podcasts amigáveis.
O debate é uma das poucas coisas que ainda escapam do roteiro.
Tem gente dizendo que o formato está falido.
Eu acho que ele só sofre do mesmo problema da academia: quem mais precisa dar as caras é sempre quem inventa uma desculpa pra não ir.