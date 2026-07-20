Casa Branca/Flickr Donald Trump

Donald Trump ameaçou taxar produtos canadenses nesta sexta-feira em reação à densa fumaça de queimadas florestais que voltou a atingir regiões americanas nos últimos dias.

Segundo o republicano, o Canadá incorre em "negligência voluntária" ao não conter as queimadas em seu território , expondo a população dos EUA a níveis perigosos de poluição do ar.

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O presidente norte-americano escreveu em sua rede sociail Truth Social uma publicação acusando o país vizinho de "negligência".

Confira:



Estamos responsabilizando o Canadá pelo fato de que eles não estão mantendo adequadamente suas Florestas, e Escova nelas, e os Estados Unidos estão sendo desnecessariamente invadidos por ar imundo, poluído e insalubre, cuja qualidade é perigosa, e totalmente inaceitável! Donald Trump













Custo e ameaça comercial

Trump passou a escrever que o problema está "custando aos Estados Unidos Bilhões de Dólares, cujo custo dessa poluição deve necessariamente ser adicionado às TARIFAS que o Canadá está pagando atualmente".

Segundo reportagem da CBS News, o republicano afirmou que pretende discutir o assunto com o primeiro-ministro canadense, Mark Carney.

Resposta do governo canadense

Questionado sobre os comentários do presidente, o gabinete de Carney encaminhou a CBS News à declaração da ministra de Gestão de Emergências do Canadá, Eleanor Olszewski.

Ela informou que o país está "trabalhando com urgência ao lado de parceiros provinciais e territoriais" e destacou que o Canadá investiu bilhões de dólares em prevenção de incêndios florestais nos últimos anos.

O Canadá e os Estados Unidos têm uma longa história de trabalho conjunto para combater incêndios florestais em ambos os lados da fronteira, é uma história da qual ambos os países se beneficiam e que estamos construindo durante essa desafiadora temporada de incêndios florestais escreveu Olszewski





Em nota Olszewski, lembrou do apoio de bombeiros canadenses no combate aos incêndios em Los Angeles no ano passado.

Mudança de tom diplomático

No início desta semana, o embaixador dos EUA no Canadá, Pete Hoekstra, havia elogiado a "excelente cooperação entre os Estados Unidos e o Canadá" para enfrentar o "desafio compartilhado" das queimadas. No entanto, na sexta-feira (17), Hoekstra compartilhou a publicação de Trump nas redes sociais criticando o Canadá.