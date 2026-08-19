Foto: CBMSC/Divulgação Condições climáticas favorecem visibilidade para o terceiro dia consecutivo de buscas no rio Cubatão

Foram retomadas as buscas pelo menino Enzo, de 6 anos, que desapareceu no Rio Cubatão após ter sido arrastado pela correnteza, segundo relatos ao Corpo de Bombeiros Militar (CMBSC). A ocorrência foi registrada na segunda-feira (17), em Santo Amaro da Imperatriz (SC), na região metropolitana de Florianópolis . Outro homem, de cerca de 60 anos, também desapareceu na região.

Este é o terceiro dia consecutivo de buscas. Conforme o CBMSC, o homem foi visto pela última vez na tarde desta terça (18), quando seguia em direção ao rio, em uma área próxima ao local onde as equipes procuravam pela criança.

Segundo os bombeiros, ele teria ido ao local na tentativa de ajudar nas buscas pelo menino. A identidade não foi divulgada. Com isso, a operação ficou ainda mais complexa.

Nossa busca foi ampliada, dado que na tarde de ontem temos um senhor de 60 anos de idade que também desapareceu, possivelmente, com a intenção de ajudar nas buscas Sargento Douglas Coelho da Silva, comandante Pelotão CBMSC Santo Amaro da Imperatriz





Nas atividades desta manhã (19), 15 bombeiros atuam com auxílio de dois caiaques, duas embarcações, dois drones e um cão farejador.

De acordo com o Sargento Douglas, o cão deu indícios de “interesse” em algumas áreas durante as buscas de terça (18), que passaram a ser priorizadas pelas equipes, sobretudo mergulhadores.





Os drones tem capacidade de percorrerem até 10 quilômetros remotamente. As atividades devem seguir até quando for possível e necessário, com objetivo de encontrar ambos desaparecidos ainda hoje.

Seguimos na busca por essas duas vítimas, na intenção de encontrá-las, se possível, no dia de hoje e estendemos a operação até o momento que for necessário Sargento Douglas Coelho da Silva, comandante Pelotão CBMSC Santo Amaro da Imperatriz





As equipes também contam com equipamentos de sonar para a varredura do fundo do rio e há viaturas percorrendo a região por terra. Segundo o CBMSC, o tempo favorece o trabalho nesta quarta (19), com maior visibilidade e redução da maré.

Desde o início da operação, mais de 40 bombeiros, entre militares e comunitários, já participaram das varreduras. Os trabalhos incluem mergulho, varredura do leito do rio e buscas pelas margens, além da atuação de cães de busca e resgate em áreas terrestres e a partir da superfície do rio, com apoio das embarcações.