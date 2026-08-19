Reprodução Redes Sociais Parte do produto acabou derramado na pista, exigindo a atuação das equipes responsáveis pela segurança e limpeza da rodovia

Parte da carga de um caminhão que transportava detergentes caiu na Rodovia Engenheiro Constâncio Cintra (SP-360), em Morungaba, no interior de São Paulo, na manhã desta quarta-feira (19). O incidente ocorreu no km 101, no sentido Itatiba, e provocou a interdição de uma das faixas.

Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), não havia registro de congestionamento no trecho até a última atualização. Um guincho da Unidade Básica de Atendimento (UBA) foi enviado ao local para auxiliar na retirada dos produtos e na limpeza da pista.

Caixas ficaram espalhadas pela rodovia

Imagens feitas no local mostram diversas caixas de detergente espalhadas sobre o asfalto. Parte do produto também acabou derramada na pista, exigindo a atuação das equipes responsáveis pela segurança e limpeza da rodovia.

Reprodução Redes Sociais Carga de detergente cai e interdita faixa da SP-360 em Morungaba (SP)

Ainda não foram divulgadas informações sobre o que provocou a queda da carga. Também não havia confirmação, até a última atualização, de que o motorista tenha ficado ferido.

A orientação aos motoristas é redobrar a atenção ao passar pelo trecho, principalmente por causa da presença de equipes trabalhando na pista.

DER atua para liberar a faixa

O atendimento foi realizado pelo DER, que encaminhou um guincho da UBA para remover o material e fazer a limpeza do asfalto.

A interdição ocorreu de forma parcial, com uma faixa bloqueada. Apesar da ocorrência, o órgão informou que não havia congestionamento registrado na região.

A situação pode mudar conforme o fluxo de veículos e o tempo necessário para a conclusão da limpeza.

Trecho é importante para a região

A SP-360, também conhecida como Rodovia Engenheiro Constâncio Cintra, é uma importante ligação entre municípios do interior paulista. O trecho passa por cidades como Itatiba, Morungaba e Amparo e integra o caminho utilizado por moradores, veículos de carga e turistas que seguem em direção ao Circuito das Águas Paulista.

O próprio DER mantém monitoramento por câmeras em pontos da SP-360. Uma delas está instalada no km 110, na região de Amparo, no sentido Morungaba.

Por isso, ocorrências que provocam bloqueios, mesmo parciais, podem interferir no deslocamento entre as cidades da região.

Motoristas devem ter atenção

Enquanto as equipes trabalham na remoção dos detergentes, os motoristas que passam pelo km 101 devem reduzir a velocidade e respeitar a sinalização e a orientação dos agentes.

Até o momento, não havia informação sobre feridos, nem detalhes sobre as circunstâncias que fizeram a carga cair do caminhão.