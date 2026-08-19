Reprodução/redes sociais Amanda Maria Souza de Oliveira

Testemunhas do caso de Amanda Maria Souza de Oliveira vão depor nesta quarta-feira (19) às 19h em audiência da Justiça. A mulher é acusada de fingir ter 12 anos para família que a acolheu por 14 meses em Joinville (SC), onde o depoimento também acontece.

Além das testemunhas, a audiência de instrução e julgamento também contará com versões da acusação, da defesa e da própria ré.

Segundo o advogado de defesa da suspeita, Lúcio Sousa, o depoimento contará com a participação de médico psiquiatra forense e de psicóloga jurídica, como atuação pericial de suporte ao processo.

Em nota, a defesa também afirma que “demonstrará, com base no conjunto probatório dos autos, a inocência de Amanda, evidenciando as fragilidades da acusação”. Amanda é acusada por. Ela também é suspeita de ter agido de forma similar em outros estados.

O caso ganhou repercussão nacional e internacional já que a mulher, na verdade, tem 37 anos. Ela se apresentava como “”, de acordo com o, que formalizou denúncia ao Poder Público.





Relembre o caso

Amanda Maria Souza de Oliveira tinha 37 anos quando conseguiu enganar uma família de Joinville, em Santa Catarina, fingindo ser uma adolescente de 12 anos para ser adotada.

Durante 14 meses, ela foi tratada como filha, recebeu cuidados diários e ganhou festa de aniversário; de acordo com a Polícia Civil, para manter a farsa, ela chegou a usar chupeta, mamadeira e até um “cheirinho” para dormir.

Ela se apresentava como “Gabriele” e dizia ter fugido do Pará por sofrer maus-tratos. A versão emocionou membros de uma igreja, que passaram a ajudá-la financeiramente e providenciaram moradia. Com o tempo, uma família se aproximou da mulher e a acolheu.