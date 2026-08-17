Reprodução Segundo moradores, uma mulher e uma criança estavam no ponto de ônibus no momento em que a estrutura caiu

Uma mulher ficou ferida após um ponto de ônibus desabar sobre ela na noite deste domingo (16), na Rua Vaticano, no Jardim Costa Rica, em Piracicaba, no interior de São Paulo.

Segundo moradores, a vítima estava no local acompanhada de uma criança quando a estrutura caiu, por volta das 20h30. Um serralheiro que estava próximo ajudou no atendimento e acionou o socorro.

Pelo local, passam muitos pedestres diariamente porque a estrutura fica entre condomínios residenciais, posto de saúde, escola e creche.

Mulher teve ferimento no braço

De acordo com o relato de testemunhas, a mulher ficou presa sob parte da estrutura e sofreu um ferimento no braço.

“Caiu em cima dela e pegou acho que o braço dela lá. Aí a gente pegou e ligou pra ambulância, porque ela tava morrendo de dor”, contou um homem que é serralheiro e estava presente na hora do desabamento.

Uma equipe de resgate foi enviada ao endereço e encaminhou a vítima para um hospital de Piracicaba.

Não há informações sobre a gravidade dos ferimentos da mulher.

Criança estava no local

Moradores também relataram que uma criança estava junto da mulher no momento do acidente. Até o momento, não havia confirmação sobre um eventual ferimento ou sobre a necessidade de atendimento médico para ela.

As circunstâncias da queda ainda deverão ser esclarecidas.

Estrutura estava enferrujada, dizem moradores

Após o acidente, moradores afirmaram que a estrutura do ponto já apresentava sinais de deterioração e que a base estaria completamente enferrujada.

A Prefeitura de Piracicaba foi procurada para esclarecer se havia registros de problemas no abrigo, quando foi realizada a última manutenção e se havia alguma previsão de reparo no local.

O que diz a prefeitura?

A Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Transportes (Semuttran) de Piracicaba lamentou o ocorrido e informou que a mulher ferida foi atendida por uma equipe do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu).

Após o socorro inicial, a vítima foi levada à UPA Piracamirim, onde recebeu atendimento médico e foi medicada pela rede municipal de saúde.

A Semuttran também informou que equipes trabalham na retirada e substituição do abrigo de ônibus instalado na Rua do Vaticano, na altura do número 517, onde ocorreu o incidente.

Segundo a prefeitura, os demais abrigos de ônibus da cidade também passarão por vistoria para identificar a necessidade de reparos ou manutenção. Ao todo, Piracicaba conta com aproximadamente 1,5 mil estruturas desse tipo.