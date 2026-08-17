Foto: PRF/Divulgação Crianças no colo, mesmo com o adulto fazendo uso do cinto, são uma situação muito perigosa no trânsito em caso de abtida

Fiscalizações com drones na Via Expressa, BR-282, pela região de Florianópolis flagraram uma série de infrações graves de trânsito como crianças transportadas sem segurança adequada e motoristas no celular conforme imagens divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Em dois casos, bebês estavam sendo transportados no banco da frente sem qualquer proteção adequada, no colo de mulheres. Noutro caso, uma criança estava no banco dianteiro sem cinto de segurança.

Veja as imagens dos flagrantes abaixo:

Um último caso que chamou a atenção era de um motorista de caminhão que dirigia ao telefone, enquanto a passageira estava deitada atravessada nos assentos, também no banco da frente.









Alerta para segurança e pontos na carteira

A PRF alertou para os perigos de situações como essas encontradas na fiscalização por meio de drones na via próxima da capital catarinense.

De acordo com a corporação, a conduta de levar crianças sem cinto ou no colo é extremamente perigosa. Em uma eventual batida, o corpo do pequeno pode ser arremessado de forma que a mãe não consiga segurar mesmo que tente.

Em cenário pior, o corpo do adulto pode atingir o da criança, provocando lesões graves. Mesmo quando o adulto utiliza cinto, o cenário ainda é muito arriscado.

A PRF também destaca que, conforme o Código Brasileiro de Trânsito (CTB), transportar criança sem cadeirinha é infração gravíssima, multa de R$ 293 e 7 pontos na CNH do motorista.

BR-101, em SC, é uma das mais perigosas do país

Segundo mapeamento feito pela Polícia Rodoviária Federal ( PRF) em 2025, o trecho entre o Km 200 e Km 210 da BR-101, em São José (SC), foi responsável por 112 acidentes no ano passado – o número mais alto do país. Em segundo lugar está o trecho seguinte, na direção Sul, entre São José e Palhoça – que compreende do Km 210 ao Km 220.

Em todo o Brasil, a PRF mapeou 118 pontos considerados perigosos, com 32 localizados na BR-101. Os estados mais afetados por esses trechos críticos são Santa Catarina, Paraná e Minas Gerais.