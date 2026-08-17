Reprodução Mulher morreu após ser atingida por roda do BRT

Uma mulher morreu após ser atingida por uma roda que se desprendeu de um ônibus do BRT que circulava na rua Cândido Benício, no corredor Transcarioca, próximo a chegada a estação do Tanque, em Jacarépagua, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro.

As apurações iniciais indicam que a mulher foi atingida logo após desembarcar de uma moto de aplicativo. No momento do choque, pessoas que estavam no local tentaram ajudar até a chegada do Corpo de Bombeiros, que prestou os primeiros socorros e encaminhou ela para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste.

Segundo apurou o iG, a mulher que não teve o seu nome revelado, chegou no hospital ainda com vida, passou por um procedimento cirúrgico, mas não resistiu.

O acidente aconteceu no último domingo (17) e a morte da vítima foi confirmada nesta segunda-feira (17).

Em nota, a MOBI-Rio, responsável pelo sistema de transporte, lamentou a morte da vítima e disse que já está prestando assistência à família. Além disso, a empresa afirmou que instaurou procedimento para investigar as causas da ocorrência.

A Polícia Civil informou que investiga as circunstâncias que levaram ao acidente e a Secretaria Municipal de Saúde também foi acionada para acompanhar o caso.





No mesmo dia, tombamento de ônibus matou 10 pessoas

Um ônibus da empresa Estrela Guia Turismo tombou na BR-040, em Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, na madrugada deste domingo (16), deixando ao menos dez mortos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 4h30, no km 91 da rodovia.

Corpo de Bombeiros Ônibus tomba na BR-040 em Petrópolis e deixa 10 mortos





O coletivo, que havia saído de Belo Horizonte (MG), transportava 47 pessoas até a praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Inicialmente, a PRF havia confirmado sete mortes. Às 8h11, o número foi atualizado para oito óbitos.

As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Santa Teresa, em Petrópolis e também Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias (RJ) e Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro.

O iG entrou em contato com a Estrela Guia Turismo para buscar informações sobre o acidente, o itinerário da viagem e o estado dos passageiros, mas a empresa ainda não havia retornado até a publicação desta matéria. O espaço permanece aberto para manifestação.