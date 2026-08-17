Uma mulher morreu após ser atingida por uma roda que se desprendeu de um ônibus do BRT que circulava na rua Cândido Benício, no corredor Transcarioca, próximo a chegada a estação do Tanque, em Jacarépagua, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro.
As apurações iniciais indicam que a mulher foi atingida logo após desembarcar de uma moto de aplicativo. No momento do choque, pessoas que estavam no local tentaram ajudar até a chegada do Corpo de Bombeiros, que prestou os primeiros socorros e encaminhou ela para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste.
Segundo apurou o iG, a mulher que não teve o seu nome revelado, chegou no hospital ainda com vida, passou por um procedimento cirúrgico, mas não resistiu.
O acidente aconteceu no último domingo (17) e a morte da vítima foi confirmada nesta segunda-feira (17).
Em nota, a MOBI-Rio, responsável pelo sistema de transporte, lamentou a morte da vítima e disse que já está prestando assistência à família. Além disso, a empresa afirmou que instaurou procedimento para investigar as causas da ocorrência.
A Polícia Civil informou que investiga as circunstâncias que levaram ao acidente e a Secretaria Municipal de Saúde também foi acionada para acompanhar o caso.
No mesmo dia, tombamento de ônibus matou 10 pessoas
Um ônibus da empresa Estrela Guia Turismo tombou na BR-040, em Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, na madrugada deste domingo (16), deixando ao menos dez mortos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 4h30, no km 91 da rodovia.
O coletivo, que havia saído de Belo Horizonte (MG), transportava 47 pessoas até a praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Inicialmente, a PRF havia confirmado sete mortes. Às 8h11, o número foi atualizado para oito óbitos.
As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Santa Teresa, em Petrópolis e também Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias (RJ) e Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro.
O iG entrou em contato com a Estrela Guia Turismo para buscar informações sobre o acidente, o itinerário da viagem e o estado dos passageiros, mas a empresa ainda não havia retornado até a publicação desta matéria. O espaço permanece aberto para manifestação.