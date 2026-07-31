Divulgação/Polícia Militar Viatura da Polícia Militar em Goiás

Uma criança morreu depois que uma carretinha se desprendeu do veículo que a puxava e atingiu pessoas perto de um ponto de ônibus em Luziânia, em Goiás. O acidente ocorreu na manhã desta quinta-feira (30), na Avenida das Ameixas, no bairro Mansões Recreio Estrela Dalva VIII, no distrito do Jardim Ingá.

A mãe da criança e outra mulher também foram atingidas. Elas receberam os primeiros cuidados em Luziânia e foram transferidas para unidades de saúde em Goiânia. A criança morreu no local.

Informações preliminares apontam que a carretinha estava carregada. Também há indicação de que uma falha no eixo traseiro do automóvel fez o motorista perder o controle antes de o reboque atingir as vítimas. A perícia da Polícia Científica deve verificar as condições do engate, do veículo e da carga.

A Polícia Civil deverá reunir o laudo pericial, o depoimento do motorista e imagens de câmeras instaladas na avenida. Esses elementos podem mostrar se houve falha mecânica, problema na fixação da carretinha ou outra causa para o acidente.

Moradores afirmam que o trecho registra acidentes com frequência e cobram medidas para reduzir a velocidade. A avenida concentra circulação de veículos e de pessoas que usam o transporte coletivo.

Além da investigação sobre o veículo, a Prefeitura de Luziânia pode ser cobrada sobre sinalização, redutores de velocidade e o histórico de ocorrências na Avenida das Ameixas. A adoção de mudanças na via dependerá da avaliação técnica do município.

O iG procurou a Prefeitura de Luziânia, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros para se pronunciarem sobre o caso e aguarda retorno.