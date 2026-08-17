Reprodução Redes Sociais Carro perde o controle e atropela participantes da Marcha para Jesus em Terra Santa, no PA

Um vídeo registrou o momento em que um carro perdeu o controle e atingiu participantes da Marcha para Jesus , em Terra Santa, no oeste do Pará. O acidente aconteceu no sábado (15) e deixou uma pessoa morta e outras 11 feridas.

As imagens mostram o veículo avançando em direção ao grupo que participava da caminhada pelas ruas do município. Entre os atingidos estavam pessoas que eram transportadas na carroceria do automóvel.

A vítima que morreu foi identificada como Dulcinéia Oliveira Pantoja, uma idosa. As informações sobre o estado de saúde dos demais feridos não haviam sido divulgadas até a última atualização do caso.

Motorista não tinha CNH

Segundo a Polícia Civil, o motorista do veículo não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Ele também ficou ferido e permanece hospitalizado.

Por causa do estado de saúde, o condutor ainda não foi ouvido formalmente pelos investigadores. O depoimento deverá ocorrer depois que ele receber liberação médica.

A polícia informou que a investigação continua para esclarecer exatamente como o acidente aconteceu.

Perícia e testemunhas serão ouvidas

As autoridades estão reunindo imagens registradas no local e devem realizar perícias para verificar as condições e os danos provocados no veículo.

Testemunhas também serão ouvidas para ajudar a esclarecer a dinâmica do atropelamento e as circunstâncias que fizeram o carro atingir os participantes da caminhada.

Até o momento, não há conclusão sobre eventual responsabilidade criminal do motorista. O caso segue em investigação.

Marcha reuniu milhares de pessoas

A Marcha para Jesus é um evento tradicional em Terra Santa e reuniu milhares de pessoas de diferentes igrejas evangélicas. A programação incluía caminhada pelas ruas da cidade e apresentações musicais.

Depois do acidente, o prefeito de Terra Santa, Siqueira Fonseca, publicou uma mensagem de pesar e solidariedade aos familiares das vítimas.

Nosso coração está entristecido diante dessa situação. Que Deus conforte os familiares e amigos, fortaleça todos que estão enfrentando este momento de dor e conceda consolo à família enlutada. Estamos unidos em oração e solidariedade. Que Deus conforte a todos neste momento de tristeza e luto. Siqueira Fonseca, prefeito de Terra Santa





O cantor Anderson Freire, que estava entre as atrações do evento, também anunciou uma ação de apoio às famílias. Segundo as informações divulgadas, ele decidiu doar integralmente o cachê recebido pela apresentação.