Conteúdo gerado por IA Imagem ilustrativa de Ciclone no Oceano Atlântico similar às projeções

A semana que começa com calor em praticamente toda Região Sul deverá terminar com guinada no tempo por causa de um novo ciclone extratropical. A partir de quinta-feira (20), fenômeno que se forma entre Argentina e Paraguai vai levar chuva intensa, tempestade e ventania para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

Conforme projeção da Meteored Meteorologia, o sistema pode provocar rajadas de até 100km/h após a passagem dos temporais. Somado ao sistema, uma nova massa de ar frio vai derrubar os termômetros, que iniciam a semana perto dos 30ºC em boa parte da região.

A partir da noite de quarta-feira (19) e a madrugada de quinta (20), instabilidades começam a cobrir a parte Oeste e central do Rio Grande do Sul, onde as condições favorecem chuvas intensas e tempestades.

O tempo severo deve se estender até o Sul e a Grande Porto Alegre ainda pela manhã, enquanto ao longo da quinta-feira (20), chegam até o Oeste de Santa Catarina e do Paraná.

Até a noite, a instabilidade deve atingir as seguintes regiões segundo a projeção: Oeste, Centro, Sul de Santa Catarina, Oeste e Sul do Paraná e praticamente todo o território gaúcho.





Volta de rajadas de vento

De acordo com a Meteored Meteorologia, o ciclone pode provocar rajadas de vento de 50 a 75km/h em uma porção da faixa Oeste da Região Sul, sobretudo no sul do Paraná, metade Oeste de Santa Catarina e nas regiões Oeste, Norte, Missões e Serra do Rio Grande do Sul.

Ao longo da quinta-feira (20), uma incursão de uma frente fria também começa a atuar, baixando as temperaturas nas mesmas regiões onde os temporais devem atuar.

Contudo, é a partir da sexta-feira (21) que um frio de inverno volta para todo o Sul, quando o ciclone estará completamente formado e afastado no oceano, abrindo espaço para massa de ar frio.

Região Sul teve final de semana com tempo severo

Nos últimos dias, os três estados do Sul registraram temporais e danos por conta de tempo severo. Concentrados entre o centro-oeste de toda região, as tempestades causaram queda de granizo, dano em 17 cidades gaúchas além de uma morte e deslizamentos de terra em Santa Catarina.