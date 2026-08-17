Foto: joakant/Pixabay Cação-espinhoso é considerado um "peixe-lixo" por pescadores

Cerca de 29 tubarões foram encontrados mortos de repente ao longo de uma praia em Nova Jersey na manhã de quarta-feira da última semana, dia 12 de agosto. A praia Sea Isle City amanheceu como um “cemitério” da espécie Squalus acanthias, conhecida como cação-espinhoso no Brasil.

Segundo relatos de moradores, o evento é inédito e estranho. Os indivíduos mortos estavam espalhados entre 10 quarteirões, uma longa extensão da praia estadunidense. A espécie é pequena, com cerca de 90 centímetros a 1,5 metro e normalmente é inofensiva a humanos.

Causa natural ou ação humana?

É comum que esses tubarões nadem em grupos grandes, o que ajuda a explicar a quantidade encontrada na praia, apesar de que a causa da morte segue desconhecida até o momento.

Uma das principais hipóteses para a morte em massa é que tenham sido fisgados em redes de pesca de forma acidental, que os descartou ainda em alto-mar e, com a mudança na maré, chegaram até a praia.

Eles podem comer iscas para outros peixes e são considerados “lixo” para pescadores. O Departamento de Proteção Ambiental local informou que, além das redes de pesca, esses animais também podem morrer ao adentrar águas rasas demais em busca de comida.





De forma mais ou menos similar ao comportamento de espécies marinhas conhecidas no Brasil, como pinguins, a Cação-espinhosa costuma migrar entre águas mais frias e quentes em busca de alimento e reprodução na transição das estações.

Ao The Independent, o órgão ambiental de Nova Jersey informou que não pretende investigar o caso, que apesar de estranho, é considerado comum, já que o tubarão nada em grupos muito grandes.

Alguns cientistas se opuseram a essa tese, como Stephen Nagiewicz, da Stockton University, que não considera o evento comum e reforçou que pode ter sido causado por redes de pesca.

Já qualquer contaminação na água foi descartada até o momento, já que nem outras espécies, nem nenhuma pessoa apresentaram problemas na região.