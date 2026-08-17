Raphael Bezerra Calor predomina no país e Sul segue com alerta para acumulados

A semana deve ser de tempo firme e estável em boa parte do país, com temperaturas acima da média para essa época do ano. Além disso, há a previsão de chuvas em alguns pontos e um alerta vermelho do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para grandes acumulados no Rio Grande do Sul.

Em algumas áreas, o Inmet também monitora a possibilidade de ocorrência de uma onda de calor. Com isso, o tempo deve ficar quente e seco, com um alerta também para baixa umidade relativa do ar.

Veja a previsão por região:

Norte

No início da semana, é esperado o retorno das instabilidades para parte do Amazonas e de Roraima e na faixa litorânea entre o Amapá e o Pará, onde a previsão indica pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Segundo o Inmet, nas demais áreas, predominam as poucas nuvens e o calor intenso. As condições de baixa umidade do ar devem atingir o sul da Região Norte.

Nordeste

Para o Nordeste, as instabilidades devem aumentar no leste da Bahia, Sergipe e Alagoas, com previsão de pancadas de chuva. Também há possibilidade de chuva isolada no litoral de Pernambuco e do Maranhão.

Por outro lado, a nebulosidade deve avançar até o centro da Bahia e de Pernambuco.

Para o oeste da Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, Piauí e em grande parte do Maranhão, a previsão indica um calor intenso e poucas nuvens.

No interior do Nordeste, os especialistas indicam que vão permanecer as condições de tempo seco, com temperaturas bastante elevadas.

Centro-Oeste

A partir desta segunda-feira (17), a previsão indica que o tempo permanece ensolarado e quente em todo Centro-Oeste, com predomínio de poucas nuvens. Essa condição favorece a continuidade dos baixos valores de umidade relativa do ar.

Sendo assim, há um alerta laranja de perigo do Inmet, com tendência de aumento do calor.

Também há o risco de incêndios florestais e à saúde, por meio de ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz.

O Inmet ainda orienta a população a:

beber bastante líquido;

não praticar atividades físicas;

evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia;

usar hidratante para a pele e umidificar o ambiente.

Além disso, é importante acionar os bombeiros ou a Defesa Civil em situações de emergência.

Sudeste

A semana começa com um nevoeiro em parte de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. A previsão indica o predomínio de muitas nuvens.

Mesmo assim, a semana começa com sol e temperaturas elevadas, com baixa umidade do ar. O interior da região deve ter grande amplitude térmica, conforme informou o Inmet.

Sul

O Sul começa a semana com ainda mais instabilidades, que atingem o Rio Grande do Sul, na fronteira com o Uruguai. A previsão indica, para esses pontos, uma chuva acompanhada de trovoada isolada.

Nesta área, há também um alerta vermelho de grande perigo do Inmet para acumulado de chuva.

O aviso indica chuva superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia. Grande risco de grandes alagamentos e transbordamentos de rios e grandes deslizamentos de encostas.

Por outro lado, o tempo fica estável e as temperaturas sobem bastante no Paraná e em Santa Catarina, com a previsão de um dia ensolarado e quente.



