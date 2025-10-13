Concessionária Tamoios/Reprodução Trecho de contorno que conecta Caraguatatuba e São Sebastião

Os túneis dos Contornos Norte e Sul da Rodovia dos Tamoios (SP-099) serão interditados para manutenção entre as 22h e 06h, de segunda-feira (13) até quinta-feira (16), nos trechos de Caraguatatuba e São Sebastião, no Litoral Norte de São Paulo.

As intervenções fazem parte do calendário regular de serviços da concessionária.

No Contorno Norte, o bloqueio ocorre apenas na noite de segunda-feira (13). Durante esse período, o desvio será feito pela Rodovia Rio-Santos (SP-055).

Já no Contorno Sul, as interdições serão realizadas entre terça-feira (14) e quinta-feira (16). Nesses dias, o tráfego funcionará em sistema de mão dupla em um dos túneis, o que dispensa o bloqueio total da pista.

A concessionária informou que o cronograma de manutenção da próxima semana será divulgado em breve.

Estrutura dos Contornos

Os Contornos, identificados como SPI 097/55, conectam Caraguatatuba ao Porto de São Sebastião e têm 33,9 quilômetros de extensão.

O trecho reúne 10 túneis, cinco em cada sentido, e 43 estruturas, como pontes, viadutos e passarelas. A via combina 17 km de pista simples com 16 km de pista dupla.

O Contorno Norte foi inaugurado em dezembro de 2023, e o Contorno Sul, em novembro de 2024. Este último conta com sistema de pedágio eletrônico do tipo Free Flow, instalado no km 13,5, que realiza a cobrança automática por leitura de placa ou TAG, sem necessidade de cancelas.





Com a operação dos dois Contornos, o Litoral Norte passou a dispor de um corredor logístico que liga o Vale do Paraíba ao Porto de São Sebastião, ampliando a capacidade de escoamento de cargas e melhorando o fluxo de veículos na região.