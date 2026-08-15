Reprodução/Corpo de Bombeiros de Bogotá Mulher resgatada após 37 horas sob escombros morre na Colômbia

A mulher que ficou presa por quase 37 horas sob os escombros após o terremoto que atingiu a Colômbia morreu na noite desta sexta-feira (14), segundo informaram familiares.

Daniela Largo Sánchez, de 32 anos, havia sido resgatada em uma maca na cidade de Pereira na última terça-feira (11). O momento do resgate se tornou um símbolo de esperança em meio à tragédia que atinge o país. Ela deixa um filho de 12 anos.

O terremoto de magnitude 7,4, considerado o mais forte registrado na Colômbia neste século, já deixou 294 mortos e mais de 4 mil feridos. Cerca de 320 pessoas continuam desaparecidas. Cali e Pereira estão entre as cidades mais atingidas.

Cinco dias após o tremor, as equipes de resgate continuam as buscas nas regiões mais afetadas, com cães farejadores, escavadeiras e ferramentas pesadas, além do auxílio de voluntários.

O Corpo de Bombeiros de Bogotá lamentou a morte de Daniela nas redes sociais.





Daniela foi uma das vítimas do terremoto. Resgatada com vida graças aos esforços de vários socorristas, entre eles, nossos bombeiros de Bogotá, que não desistiram de sua busca. Hoje, lamentamos profundamente que, apesar de todos os esforços, Daniela perdeu a batalha contra a morte. Acompanhamos a sua família e seus entes queridos neste momento de dor.

























Terremoto atingiu diferentes cidades

O terremoto aconteceu na segunda-feira (10) e teve epicentro na região de San José del Palmar, no oeste da Colômbia. O tremor foi sentido em diversas cidades, incluindo a capital, Bogotá.

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o epicentro ficou a aproximadamente 230 quilômetros de Bogotá e a cerca de 150 quilômetros de Medellín e Cali.

A profundidade registrada também variou entre as instituições. O USGS apontou cerca de 107 quilômetros, enquanto o Centro Sismológico Euro-Mediterrânico (ESMC) indicou aproximadamente 95 quilômetros.

A magnitude passou por revisões nas horas seguintes ao tremor. O ESMC chegou a divulgar inicialmente outros valores antes de atualizar o terremoto para 7,4, mesma magnitude posteriormente informada pelo serviço geológico colombiano.

Reprodução / Governo da Colômbia Pereira, na Colômbia, após o terremoto de segunda-feira (10)





Por isso, o terremoto provocou danos em diferentes regiões do país e deixou pessoas feridas.

Em Manizales, uma das cidades afetadas, parte da estrutura da Catedral Basílica Metropolitana sofreu danos, segundo informações divulgadas após o tremor.

Já a governadora de Chocó, região apontada entre as mais atingidas, relatou uma destruição significativa e a existência de feridos.

Em Bogotá, moradores também sentiram o tremor. Sirenes foram acionadas na capital, enquanto pessoas deixaram edifícios após o abalo.