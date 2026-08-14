PRF/Divulgação Polícia apreende mais de 700 caixas de Iphone na BR-290

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de 700 celulares na BR-290, em Porto Alegre. Carga é avaliada em cerca de R$ 5 milhões.

De acordo com a polícia, a apreensão foi feita no quilômetro 97 da rodovia, após uma fiscalização de rotina realizada nesta quinta-feira (13).

Uma camionete foi abordada e, durante a conversa com os agentes, o motorista apresentou contradições a respeito do deslocamento e da propriedade do veículo.

Durante a vistoria no compartimento de carga, os policiais encontraram caixas de aparelhos eletrônicos.

Entre os produtos, a polícia localizou 750 iPhones, aparelhos celulares de marca norte-americana.

Ainda de acordo com a PRF, os produtos vinham do Uruguai e iam ser vendidos em Porto Alegre. A carga poderia render mais de R$ 5 milhões se chegasse ao mercado ilegal da região metropolitana.

Os policiais também encontraram um dispositivo rastreador GPS no interior do veículo.

Toda a carga e o GPS foram apreendidos. O motorista foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Federal, em Porto Alegre.

BR-290

A BR-290 é uma rodovia federal que corta grande parte do Rio Grande do Sul e liga o município de Osório, no litoral, a Uruguaiana, próximo à fronteira com a Argentina.



