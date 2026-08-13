Superiate Angiola II afunda no Mar Mediterrâneo, próximo a Porto Cervo, em Sardenha, na Itália, após uma falha no motor
Reprodução/redes sociais
Superiate Angiola II afunda no Mar Mediterrâneo, próximo a Porto Cervo, em Sardenha, na Itália, após uma falha no motor

Um superiate avaliado em quase  R$ 48 milhões afundou na terça-feira (11), em Porto Cervo, na Sardenha, Itália, quatro dias depois de ter sido entregue.

Ao todo, 14 pessoas estavam a bordo quando o motor falhou. 12 foram resgatadas por um navio próximo, enquanto o proprietário e um outro tripulante deixaram a embarcação em uma lancha da patrulha costeira. Ninguém ficou ferido.

Apesar dos esforços das autoridades, o Angiola II permaneceu a sete metros de profundidade e deve ser retirado por meio de um pontão de quase 200 toneladas.

O incidente segue sendo investigado pela Guarda Costeira de La Maddalena.

Quatro motores e 30 metros de comprimento

O iate faz parte da série Amer F100, lançada em  2020 pelo estaleiro italiano Permare, em parceria com a Amer Yachts.

Com quatro motores de 800 cavalos cada, a embarcação tinha cabines para até 10 hóspedes, aproximadamente 30 metros de comprimento e sete metros de largura.

Em julho deste ano, a corretora Agenzia Marittima De Felice, que anunciou a aquisição da embarcação, descreveu o comprador como um cliente de muitos anos.

*Estagiária sob supervisão



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