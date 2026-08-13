Reprodução/X Queda de energia paralisa trens e afeta todos os ramais no Rio

Uma queda de energia paralisou a circulação dos trens urbanos do Rio de Janeiro no início da noite desta quinta-feira (13), em pleno horário de volta para casa. Todos os ramais foram afetados, e passageiros enfrentaram composições paradas, estações cheias e falta de energia dentro de vagões.

A TrensRJ informou, durante a interrupção, que todos os ramais aguardavam autorização para voltar a circular. Técnicos foram acionados para restabelecer o fornecimento e liberar as composições.

O problema começou por volta das 18h15. Passageiros relataram vagões sem iluminação e ar-condicionado durante a paralisação. Houve ainda registros de pessoas que deixaram as composições e caminharam pelos trilhos para chegar às estações.

A falha também provocou acúmulo de passageiros nas plataformas. O problema ocorreu justamente durante um dos períodos de maior demanda do sistema ferroviário, quando trabalhadores deixam o Centro e outras regiões do Rio em direção à Zona Norte e à Baixada Fluminense.

Energia volta, mas circulação demora a normalizar

Reprodução/X Queda de energia paralisa trens e afeta todos os ramais no Rio

Por volta das 18h56, os ramais começaram a entrar em processo de normalização. Em uma nova atualização, a TrensRJ confirmou que o fornecimento de energia havia sido retomado, mas alertou que a operação ainda não tinha voltado completamente ao padrão.

“Seguimos acompanhando a circulação”, informou a concessionária em publicação no X.

Até a última atualização, a TrensRJ não havia informado a causa da queda de energia nem um horário para a normalização completa do serviço.