Foto: Thiago Sória/iG Meteorologistas avaliam que a chuva pode se estender até terça-feira (18)

O Rio Grande do Sul está sob novos alertas para episódios longos e intensos de chuva. Avisos da Defesa Civil e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) preveem risco de temporais e de alto acúmulo de volumes entre hoje (12) e amanhã (13), mas meteorologistas avaliam que a situação deve se estender por dias, com 200mm em alguns pontos.

Segundo a Defesa Civil Estadual, nesta quarta-feira (12), chuva intensa ecomdevem cobrir as regiões Oeste, Missões, Noroeste, Centro, Vales, Serra, Nordeste, Litoral Norte e Grande Porto Alegre.

A partir de amanhã (13), com a permanência das condições de tempo severo, há previsão para. Os rios com alerta são:(e afluentes),, Paranhana,(região Norte), Varzea,, Maquiné e Três Forquilhas.

Segundo alerta laranja (perigo) do Inmet, são esperadosdee acúulos de atépor dia nesta quarta (12) em toda faixa Centro e Norte, de Leste a Oeste, do estado gaúcho. Há risco de queda de energia, estragos em plantações, alagamentos urbanos e queda de árvores.

Na última semana, 2,6 mil pessoas ficaram fora de casa com os temporais que cobriram o estado gaúcho , além de um novo tornado que também causou destruição considerável. Uma pessoa morreu devido a uma queda de árvore.

O mar deve permanecer agitado no estado, e os temporais devem atingir áreas de Santa Catarina e do Paraná nos próximos dias.





Episódio de chuvas pode se estender até semana seguinte

Segundo avaliação da MetSul Meteorologia, apesar do difícil “diagnóstico” da atuação da nova frente fria, as projeções apontam para dias seguidos de alto volume de chuva pelo menos até terça-feira (18).

As previsões ainda podem sofrer alteração, sobretudo em relação ao volume de chuvas e locais onde vão cair. Contudo, de acordo com os meteorologistas, há um consenso sobre maiores acumulados de chuva caírem no Rio Grande do Sul, do que nos estados vizinhos do Sul.

Na semana seguinte, uma frente quente pode trazer fortes temporais e reforçar o quadro de instabilidade que atua sobre o estado.