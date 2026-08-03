A Prefeitura de Niterói proibiu a realização de um campeonato de "farmar aura", que havia sido marcado para o próximo dia 15 de agosto, no Caminho Niemeyer, no Centro da cidade.Segundo a administração municipal, o evento está impedido de acontecer porque os organizadores não fizeram nenhum tipo de solicitação oficial para utilizar o espaço público. Mesmo com a competição anunciada nas redes sociais, não houve qualquer pedido protocolado junto à Coordenadoria Geral de Eventos (CGE), que é um procedimento obrigatório para a realização de atividades do tipo.Nas redes sociais, o torneio vinha sendo divulgado através da página @farmarauranit. Por lá, estavam sendo feitas as inscrições de participantes e jurados, além de publicações com o anúncio de influenciadores que estariam presentes no local no dia do Campeonato.Outro ponto importante para o cancelamento é que, mesmo que os organizadores do Campeonato tentassem regularizar a situação por vias legais para a realização do evento, o Caminho Niemeyer informou que a data marcada não está disponível.
O que é "farmar aura"?
Com cada vez mais popularidade e viralizando nas redes sociais, principalmente entre crianças e adolescentes, o termo “farmar aura” vem da junção do verbo "farmar", usado em alguns jogos online para representar o ato de juntar algum recurso ou experiência, com "aura", gíria utilizada para descrever energia, estilo ou carisma.Ou seja, o ato de "farmar aura" significa acumular diversas características que causam algum tipo de impacto positivo em quem está vendo de forma marcante ou criativa. Antes, a alcunha se limitava a ações dentro da internet, principalmente em vídeos curtos. Mas agora, saindo da tela, o “farmar aura” tem arrastado diversos jovens para as ruas nesses campeonatos presenciais em diferentes cidades do país.Nas competições, os participantes tentam realizar uma ação para tirar uma reação do público, e com ela, é avaliado por critérios como criatividade, presença de palco, originalidade e interação por um grupo de jurados que dá uma nota para cada um, e no final, o que atingir os melhores índices vence.