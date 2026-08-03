Reprodução Cameponato de farmar aura aconteceria no centro de Niterói

A Prefeitura de Niterói proibiu a realização de um campeonato de "farmar aura", que havia sido marcado para o próximo dia 15 de agosto, no Caminho Niemeyer, no Centro da cidade.

Segundo a administração municipal, o evento está impedido de acontecer porque os organizadores não fizeram nenhum tipo de solicitação oficial para utilizar o espaço público. Mesmo com a competição anunciada nas redes sociais, não houve qualquer pedido protocolado junto à Coordenadoria Geral de Eventos (CGE), que é um procedimento obrigatório para a realização de atividades do tipo.

Nas redes sociais, o torneio vinha sendo divulgado através da página @farmarauranit. Por lá, estavam sendo feitas as inscrições de participantes e jurados, além de publicações com o anúncio de influenciadores que estariam presentes no local no dia do Campeonato.

Outro ponto importante para o cancelamento é que, mesmo que os organizadores do Campeonato tentassem regularizar a situação por vias legais para a realização do evento, o Caminho Niemeyer informou que a data marcada não está disponível.





O que é "farmar aura"?



Reprodução/TikTok/@aluiziomoraes4 Apresentação durante campeonato de "farmar aura" reúne multidão, no Pará





Com cada vez mais popularidade e viralizando nas redes sociais, principalmente entre crianças e adolescentes, o termo “farmar aura” vem da junção do verbo "farmar", usado em alguns jogos online para representar o ato de juntar algum recurso ou experiência, com "aura", gíria utilizada para descrever energia, estilo ou carisma.

Ou seja, o ato de "farmar aura" significa acumular diversas características que causam algum tipo de impacto positivo em quem está vendo de forma marcante ou criativa.

Antes, a alcunha se limitava a ações dentro da internet, principalmente em vídeos curtos. Mas agora, saindo da tela, o “farmar aura” tem arrastado diversos jovens para as ruas nesses campeonatos presenciais em diferentes cidades do país.

Nas competições, os participantes tentam realizar uma ação para tirar uma reação do público, e com ela, é avaliado por critérios como criatividade, presença de palco, originalidade e interação por um grupo de jurados que dá uma nota para cada um, e no final, o que atingir os melhores índices vence.