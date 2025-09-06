reprodução shutterstock Acidentes desse tipo já ocorreram anteriormente no país

Um hipopótamo derrubou uma embarcação tradicional no rio Sassandra, no sudoeste da Costa do Marfim, deixando 11 pessoas desaparecidas.

O acidente foi registrado na manhã de sexta-feira (5), próximo à localidade de Buyo, e confirmado neste sábado (6) por autoridades locais.

A piroga, barco de madeira usado no transporte de pessoas e mercadorias em comunidades ribeirinhas, transportava cerca de 14 passageiros no momento do ataque.

Três sobreviventes foram resgatados e permanecem sob cuidados. Entre os desaparecidos estão mulheres, crianças, incluindo um bebê.

O incidente foi provocado quando o animal atingiu a embarcação, que virou em seguida.

A ministra da Solidariedade, Myss Belmonde Dogo, declarou em publicação nas redes sociais sentir "profunda tristeza" pelo ocorrido e afirmou que o governo acompanha a situação.

Equipes de resgate atuam no rio Sassandra desde a manhã de sábado, com mergulhadores e autoridades locais mobilizados para localizar as vítimas.

O governo declarou solidariedade às famílias e informou que as buscas continuarão até que todos sejam encontrados.





Hipopótamos na Costa do Marfim

Estudos apontam que hipopótamos representam a maior parte dos incidentes fatais envolvendo animais na Costa do Marfim. Estima-se que haja cerca de 500 indivíduos da espécie no país, concentrados em rios como Sassandra e Bandama.

Os animais, que podem chegar a três toneladas, são considerados os mais letais do continente africano, responsáveis por centenas de mortes por ano.

Acidentes desse tipo já ocorreram anteriormente no país. Em abril de 2024, um naufrágio em uma lagoa próxima a Abidjan causou a morte de 12 crianças.