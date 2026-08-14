Reprodução Site oficial da Câmara de Damianópolis exibe escritores como Machado de Assis e Clarice Lispector na seção destinada aos parlamentares

Machado de Assis, Clarice Lispector, Carlos Drummond de Andrade, Guimarães Rosa e Joge Amado formariam uma bancada difícil de reunir até mesmo na Academia Brasileira de Letras (ABL). Em Damionópolis, no nordeste goiano , porém, os escritores aparecem listados oficialmente como parlamentares.



No espaço reservado para os parlamentares, a página apresenta dez nomes: Carlos Drummond, Clarice Lispector, Érico Veríssimo, Euclides da Cunha, Gilberto Freyre, Guimarães Rosa, Jorge Amado, Machado de Assis, Monteiro Lobato e Rui Barbosa. A informação permanecia disponível no site oficial da Câmara nesta sexta-feira (14). Após contato com o presidente do parlmento, as imagens começaram a ser retiradas.

A exibição não se trata de homenagem aos autores, nem de alguma ligação especial do município com a literatura brasileira. A explicação está no sistema utilizado para construir o portal da Câmara.

Os escritores fazem parte de um conteúdo de demonstração do Portal Modelo, ferramenta desenvolvida pelo Programa Interlegis, do Senado Federal, para fornecer gratuitamente uma estrutura de site às câmaras municipais e assembleias legislativas.

Quase 1 mil Câmaras utilizam o modelo

Segundo Pedro Castro, assessor do Interlegis ouvido pelo iG, os escritores são utilizados propositalmente no modelo para evitar a adoção de figuras políticas reais e qualquer associação ideológica ou partidária. Castro conta que cerca de 990 Câmara Municipais utilizam o modelo para seus sites, mas que não é possível saber quais atualizaram o sistema.

“A gente utiliza principalmente nas oficinas de capacitação do produto para também evitar viés ideológico ou partidário. Pegamos essas figuras que são mais apartidárias”, explicou.

O problema em Damianópolis é que os personagens utilizados como exemplo nunca foram substituídos pelos vereadores da atual legislatura.

Câmara deveria substituir os escritores



O Portal Modelo funciona como uma estrutura pronta. Quando uma Câmara solicita o serviço, recebe um site com campos e conteúdos de referência que servem para indicar onde devem ser inseridas as informações institucionais.

A partir daí, a responsabilidade pela alimentação e atualização passa a ser da própria Casa Legislativa.

Daniel Caldeira, responsável pelo Controle Interno da Câmara, explicou ao iG que a Casa utiliza o Interlegis desde 2011. Em determinado período, entretanto, a Casa contratou uma empresa particular para administrar outro portal.

Com a mudança na presidência da Câmara, o contrato foi encerrado e o Legislativo voltou a utilizar o Portal Modelo.

Segundo o servidor, a equipe ainda trabalha na atualização das informações e encontrou, inclusive, dificuldades para adequar o formato das fotografias dos atuais parlamentares ao sistema.

Presidente foi surpreendido



Presidente da Câmara de Damianópolis, Pedro de Elza (PL) afirmou ao iG que desconhecia a presença dos escritores na página.

“Até eu estou surpreso com essa notícia, porque não é da minha época”, afirmou.

Ele assumiu a presidência há pouco mais de um ano e explicou que a configuração é anterior à atual gestão. A Câmara possui nove vereadores.

Câmara está entre as piores no ranking de transparência de Goiás

A situação do portal também aparece refletida no Ranking da Transparência 2025 do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCM-GO). A Câmara Municipal de Damianópolis ficou na 215ª posição entre os Legislativos avaliados, com índice de 49,65% e classificação “Básico”.

Apesar da colocação, houve melhora em relação a 2023, quando a Câmara ocupava a 237ª posição, com índice de 26,90% e nível “Inicial”. A Prefeitura de Damianópolis apresenta desempenho superior: ficou na 159ª posição no levantamento de 2025, com índice de 77,16% e classificação “Elevado”.

E quem são os vereadores de Damianópolis?

Enquanto Machado de Assis, Clarice Lispector e outros escritores aparecem na página inicial como “parlamentares”, os nove vereadores que atualmente compõem a Câmara de Damianópolis são:

Edma Pereira de Souza Rocha, a Edma Rocha (PL);

Vanderlei Sevilha Rocha, o Vanderlei de Valdomiro (PDT);

Weider Cesar Carvalho Augusto, o Neguim de Martinha (PP);

Paulo Sérgio Moreira dos Santos, o Pedro de Elza (PL);

Luciene Pereira Nascimento Costa, a Luciene do São Francisco (PP);

Cleyton Neres da Silva, o Cleytinho (União Brasil);

Jerônimo Teixeira de Souza, o Jerônimo Souza (PL);

Ronaldo Rodrigues de Sales, o Ronaldo (PDT);

Valdivino Neres da Rocha, o Divino Capoeira (PDT).











