Mais um acidente na Dutra em SJC: conheça o trecho

Divulgação/Motiva CCR-RioSP Acessos da pista expressa da Via Dutra, em São José dos Campos, são liberados no sentido São Paulo após obras

Um engavetamento envolvendo seis veículos foi registrado na Rodovia Presidente Dutra (BR-116) na manhã desta quinta-feira (13), em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, no interior de São Paulo.

A ocorrência bloqueou totalmente o trecho e mostra que o local segue sendo um dos mais críticos da rodovia.

De acordo com a concessionária que administra a via, a CCR-Motiva, neste caso, três pessoas ficaram feridas, precisaram de atendimento médico e foram encaminhadas ao hospital. Ninguém ficou em estado grave.

O acidente aconteceu na altura do quilômetro 143. No trecho, foi o segundo acidente grave registrado em menos de uma semana.

Na noite do último domingo (12), uma ocorrência envolvendo dois veículos causou a morte de três pessoas. Entre elas, pai e filha. As três vítimas morreram no local.

O acidente aconteceu após um veículo que estava no sentido Rio de Janeiro perder a direção e capotar. O carro bateu na mureta central, passou por cima e invadiu a outra pista, atingindo o carro ocupado pela família.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e auto-lesão na Central de Polícia Judiciária de São José dos Campos, conforme informou a Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Além disso, foi encontrada uma lata de cerveja no interior do veículo que perdeu o controle. O objeto foi apreendido. A polícia segue com uma investigação para esclarecer as circunstâncias do acidente.

O trecho da Via Dutra em São José dos Campos costuma ter bastante movimento. A cidade é o maior município do interior paulista, localizado às margens da rodovia.

O local possui pistas expressas e marginais segregadas para separar o tráfego local do de longa distância, com pontos de interligação modernizados recentemente.

Além disso, devido ao alto número de indústrias na região, a rodovia é bastante movimentada por veículos de carga.

Há também trechos para acesso a shoppings e complexos tecnológicos, como o Center Vale, no sentido São Paulo, e o Vale Sul Shopping, no sentido Rio de Janeiro.

Mas, além da movimentação, outros fatores também causam as colisões no trecho, como a falta de atenção, uso de celular, veículo sem revisão, excesso de velocidade, conduta perigosa e outros.

Segundo um levantamento do Infosiga, plataforma de estatísticas do Detran, o trecho da Via Dutra é o que mais causa mortes no trânsito em São José dos Campos.

Entre julho de 2025 e maio de 2026, foram registrados 16 óbitos em acidentes. Além disso, há o registro de outros 233 sinistros sem vítimas, durante o mesmo período.

No Vale do Paraíba inteiro, em 2025, foram registradas 78 mortes na Via Dutra.

Em conversa ao iG, Ademir Pereira, Coordenador de Operações da RioSP, explicou que somente em São José dos Campos, mais de 100 mil veículos circulam todos os dias.

Para garantir a segurança e atendimento rápido a possíveis ocorrências, a concessionária afirmou que conta com equipes operacionais durante todo o dia.

Contamos com aproximadamente 800 mil viagens pela rodovia Presidente Dutra, isso diariamente. Temos aí o trecho de São Paulo com 350 mil veículos circulando, trecho de São José dos Campos com mais de 100 mil veículos que circulam pela rodovia Presidente Dutra e com isso a gente tem um alto fluxo de pessoas circulando pela rodovia, fazendo viagens de longa distância e também viagens de curta distância. Com isso, nossas equipes trabalham 24 horas por dia, nossa equipe de operação." Ademir Pereira, Coordenador de Operações da RioSP

A concessionária afirmou que realiza diversas ações de segurança em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal, além de trabalhos de conscientização.

O serviço é destinado a motoristas, pedestres, ciclistas, peregrinos e também a pessoas que circulam na rodovia de alguma maneira.

Obras paralisadas

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Embora haja um investimento de cerca de R$ 650 milhões planejado para a ampliação de faixas expressas e novas pistas marginais no trecho urbano de São José dos Campos, as obras entre os quilômetros 151 e 143 estão paralisadas devido à falta de licenciamento ambiental do Ibama.

A informação foi c onfirmada pelo prefeito Anderson Farias (PSD), em um podcast, no último dia 6 de agosto.

O local ainda está sem previsão de retomada das obras pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e pela concessionária.

Em nota, a empresa afirmou que as obras são executadas em conformidade com os requisitos aplicáveis ao empreendimento e que, em alguns trechos, a continuidade de etapas específicas está vinculada à conclusão de procedimentos complementares junto aos órgãos competentes.

Concluídas essas etapas, os serviços seguirão conforme o planejamento atual da obra, conforme explicou a concessionária.

Além disso, a CCR-Motiva afirmou que está comprometida com as entregas das obras previstas para melhorar a infraestrutura e a mobilidade dos motoristas que utilizam o trecho de São José dos Campos.

Veja nota na íntegra:

"A RioSP está comprometida com as entregas das obras previstas para melhorar a infraestrutura e a mobilidade dos motoristas que utilizam o trecho de São José dos Campos da Via Dutra. Entre os principais avanços já entregues, destaca-se a ampliação da pista expressa, que passou de duas para quatro faixas em cada sentido entre os quilômetros 151 e 158, além da implantação de novas vias marginais.

Essas melhorias permitem a segregação do tráfego local e de longa distância, proporcionando maior fluidez operacional, além de reduzir os conflitos entre veículos.

O conjunto de obras também contempla a implantação e a readequação de passarelas, compatibilizadas com o novo traçado da rodovia. Até o momento, já foram concluídas 12 intervenções. Além disso, a concessionária concluiu a iluminação em trechos que já estavam prontos.

Atualmente, a RioSP atua em quatro frentes de serviços:

Km 157,800 pista sul (São Paulo): Paisagismo e drenagem;

Km 155 pista norte (Rio de Janeiro): Drenagem e paisagismo;

Km154 marginal norte (Rio de Janeiro): Drenagem, pavimentação e paisagismo;

Km154 ao km 153,700 marginal norte (Rio de Janeiro): Drenagem e paisagismo;

Entre os quilômetros 143 e 151 nos dois sentidos: viadutos.

Por fim é importante ressaltar que as obras são executadas em conformidade com os requisitos aplicáveis ao empreendimento. Em alguns trechos, a continuidade de etapas específicas está vinculada à conclusão de procedimentos complementares junto aos órgãos competentes. Concluídas essas etapas, os serviços seguirão conforme o planejamento atual da obra."

A paralisação não significa ausência de regularização, pois também pode ser causada pela necessidade de renovações, complementação de documentos ou até um novo estudo ambiental.





