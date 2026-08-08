Divulgação/Motiva-CCR Equipes e equipamentos foram realocados para outros trechos das obras que estão regularizados, segundo o prefeito

Parte das obras da Via Dutra em São José dos Campos (SP) está paralisada por conta de licença ambiental, afirmou o prefeito Anderson Farias (PSD). Segundo ele, trechos entre o Viaduto Bandeirante e a Vista Verde tiveram equipes desmobilizadas por conta das questões ambientais sem resolução.

Na quinta-feira (06), o chefe do executivo da cidade relatou a situação ao podcast Pelo Bem de São José. Segundo ele, a concessionária responsável pelo trecho, CCR-Motiva (RioSP) precisou retirar equipes e equipamentos dos canteiros paralisados por causa da impossibilidade de avanço do serviço.

Ainda de acordo com Farias, a empresa redistribuiu as equipes para trechos onde já possui regularização. Ou seja, as paralisações não atingem todas as obras da Via Dutra no município.

O prefeito acredita que a paralisação é temporária e comentou que, em reunião recente com a direção da empresa, a RioSP afirmou que busca regularizar as questões ambientais para retomar os trechos interrompidos.

Apesar disso, não citou qualquer data de previsão de retorno dos trabalhos no trecho entre o Viaduto Bandeirante e a Vista Verde.

Outro detalhe que está sem confirmação é se as obras iniciaram sem autorização ambiental, ou com algum documento em tramitação.

A paralisação não significa ausência de regularização, pois também pode ser causada pela necessidade de renovações, complementação de documentos ou até um novo estudo ambiental.

O iG procurou a concessionária para esclarecer todos os pontos e confirmar se as informações do prefeito correspondem à realidade. Até o momento, não houve retorno. O espaço segue aberto.





Cronograma anterior previa conclusão em fevereiro deste ano

Um cronograma divulgado anteriormente previa a conclusão das obras entre os quilômetros 143 e 151 da BR-116 até fevereiro de 2026, que inclui a parte que está embargada com as questões ambientais.

Até o momento, não existe uma nova data divulgada para entrega do trecho afetado, nem para retomada dos trabalhos no local, que mantém desvios provisórios nas pistas.

Trechos seguem com desvios temporários por tempo indeterminado

Os trechos da Via Dutra que tiveram as obras paralisadas afetam motoristas e moradores tanto em deslocamentos locais quanto em viagens a outras áreas da cidade, além da simples utilização da rodovia federal.

A permanência da configuração provisória na pista exige maior atenção e segurança dos usuários, o que causa um transtorno, ainda que pequeno.