Reprodução Flávio Bolsonaro tem apenas dois dias para resolver o cadastro na Justiça Eleitoral e corre risco de sair da disputa

O senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República teve o registro da candidatura barrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta quinta-feira (13). O tribunal apontou inconsistência no cadastro enviado pelos operadores da campanha da legenda, em que o parlamentar consta como filiado ao partido Missão.

Segundo a equipe jurídica e assessores da campanha de Flávio, a situação cadastral foi checada no dia anterior, na quarta (12), e confirmava que encontrava-se regular no TSE, incluindo o vínculo ao PL.

O erro foi detectado nessa manhã pelo grupo de campanha, quando, na tentativa de acesso ao sistema oficial da Justiça Eleitoral, o sistema barrou qualquer nova ação, inclusive de transmitir o pedido formal do registro da candidatura de Flávio Bolsonaro.

Desfiliação do PL

O que consta nos registros do tribunal é que, segundo a equipe, o político é filiado ao Missão, partido que já registrou Renan Santos como candidato para o mesmo cargo. O time do candidato alega que o cadastro foi alterado sem conhecimento ou consentimento.

Reprodução/Youtube Renan Santos é o candidato escolhido pelo Missão para concorrer a Presidência





O problema não conseguiu ser revertido pelo PL, que tentou anexar documentos no sistema do TSE e encontrou dificuldades. A equipe jurídica de Flávio afirmou que vai acionar a Polícia Federal (PF) para investigar o ocorrido.

TSE e partido Missão se manifestam

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, foi realizada a checagem dos registros no Sistema de Filiação Partidária (Filia) e constatado que a inserção do nome de Flávio Bolsonaro na outra legenda foi feita por meio das credenciais de um agente cadastrado do próprio Missão.

A averigação afasta a tese de ataque cibernético (hacker) aos servidores centrais do TSE.

Por meio de nota oficial, o partido Missão ressaltou que também foi vítima de "filiação fraudulenta" e que, ao perceber o erro no seu sistema, tentou fazer o cancelamento do registro, mas foi rejeitada pela plataforma da Justiça Eleitoral.

Disse ainda que alertou o gabinete de Flávio sobre a filiação no dia 2 de agosto, que os e-mails foram abertos, mas não respondidos.

A sigla comandada por Renan Santos declarou que a PF e o TSE foram acionados para que os responsáveis pelo erro e pelo uso indevido e sem autorização de suas credenciais fossem iidentificados.





Prazo para registro no fim

A inconsistência trava o registro eleitoral, criando uma barreira burocrática em período decisivo, conforme o calendário eleitoral. O TSE determina que todos os partidos políticos devem formalizar o registro dos nomes indicados ao pleito de 2026, até sábado (15), às 19h.

Carlos Moura/Agência Senado Senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato a presidência nas eleições de 2026





O prazo justo faz com que a assessoria jurídica de Flávio Bolsonaro ingresse com pedido urgente junto à Justiça Eleitoral para restabelecer a filiação do senador junto ao PL, garantindo que a documentação seja enviada dentro do tempo previsto.

O TSE apura o ocorrudo para fazer as devidas correções, se necessário. Segundo a legislação eleitoral do Brasil, a filiação partidária tem que ser válida e a candidatura dever ser aprovada em convenção para que qualquer pessoa possa disputar um cargo eletivo.