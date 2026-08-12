Paulo Pinto/Agência Brasil Onda de frio avança pelo Brasil e deve provocar geada no Sul e no Sudeste nos próximos dias

O estado do Rio Grande do Sul atingiu a marca de 40 dias com as temperaturas abaixo de zero em 2026. O registro foi feito nesta terça-feira (11).

De acordo com os meteorologistas da Metsul, neste mês, foi o terceiro dia seguido com temperaturas negativas.

No último domingo (9), uma massa de ar frio derrubou as temperaturas, trazendo registros negativos após 25 dias. Em ao menos quatro cidades, os termômetros marcaram mínimas abaixo de zero.

Na segunda-feira (10), outras oito cidades ficaram com as marcas negativas. Nesta terça-feira, houve apenas um registro, no município gaúcho de Pinheiro Machado, na Serra do Sudeste, com -1,8ºC.

Sendo assim, são três dias em agosto de temperaturas abaixo de zero. Além disso, foram registrados três dias em abril, 13 em maio, 14 em junho e sete em julho.

Conforme explicaram os meteorologistas, a menor temperatura de 2026 no estado do Rio Grande do Sul foi registrada no dia 16 de junho, em Pinheiro Machado, quando a cidade marcou a mínima de -6,4ºC.

Segundo os especialistas da Metsul, a marca será dificilmente superada no restante deste inverno.

Até o momento, o estado gaúcho marcou ao menos cinco dias com mínimas de -5ºC ou abaixo, como -5,7ºC em Soledade no dia 26 de junho e -5,6ºC em 24 de junho em Pinheiro Machado.

A Metsul também informou que, em 2025, o 40º dia do ano com temperatura mínima abaixo de zero no Rio Grande do Sul foi registrado no dia 22 de julho.

Sendo assim, o ano de 2026 agora está atrás de 2025 em dias de marcas abaixo de zero, após ter apresentado um número superior no final do outono.

Chuvas até setembro

Os impactos do El Niño já estão sendo sentidos em algumas partes do país, especialmente no Sul.

Sendo assim, de acordo com o meteorologista do Climaterra, Ronaldo Coutinho, o cenário exige muita atenção.

A tendência é de que sejam acumulados mais de 470 mm de água até o dia 24 de setembro.

O número é considerado muito alto para esta época do ano e pode causar transtornos na Região Sul, principalmente no Oeste de Santa Catarina e no Noroeste do Rio Grande do Sul.



