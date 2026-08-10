Foto: Alex Rocha/PMPA Após 25 dias, Sul registra temperaturas negativas

Após a passagem do ciclone bomba, uma massa de ar frio derrubou as temperaturas na região Sul do país. Porém, de acordo com os meteorologistas da Metsul, uma segunda e mais forte massa de ar frio vai trazer um declínio ainda mais acentuado dos termômetros.

A previsão também indica condições favoráveis à formação de geada no Rio Grande do Sul e em alguns pontos do Planalto Sul Catarinense, nesta segunda-feira (10).

Na terça-feira (11), a chance de geada diminui muito pelo aumento da nebulosidade.

Segundo os especialistas, a condição já ingressou pelo Rio Grande do Sul neste domingo (9), deixando as temperaturas negativas no estado após 25 dias. Em ao menos quatro cidades, os termômetros marcaram mínimas abaixo de zero.

São elas

Herval: -2,2°C

Pinheiro Machado: -1,3°C

Soledade: -0,4°C

Monte Alegre dos Campos: -0,3°C

Outras cidades também marcaram temperaturas próximas a zero graus. Veja:

Vacaria: 0,1°C

Rosário do Sul: 0,2°C

Quaraí: 0,5°C

Dom Pedrito: 0,6°C

Vila Nova do Sul: 0,8°C

Carazinho: 0,9°C

Esta nova massa de ar frio atinge todo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e parte do Paraná, incluindo a capital, Curitiba.

Sendo assim, a previsão indica que o começo da semana será de madrugadas de temperaturas baixas. Algumas cidades gaúchas, inclusive, devem amanhecer com mínimas próximas dos 5ºC.

O sistema ainda avança pela costa do Sul do Brasil e vai chegar ao Sudeste, conforme informou a Metsul.

Segundo os especialistas, a massa de ar frio também vai derrubar as temperaturas em áreas perto da costa na Região Sudeste, como o Sul e o Leste paulista e o estado do Rio de Janeiro.

Em São Paulo, o frio não será intenso e os meteorologistas informaram que não são esperadas mínimas baixas e o calor já volta na segunda metade da semana.

Porém, na cidade do Rio de Janeiro, a frente fria traz chuva e rajadas de vento. Além disso, as máximas também vão ser mais baixas e amenas.

Foto: Mycchel Legnaghi A região, popularmente conhecida como Vale do Caminho das Neves, é a mais fria do país







