Montagem iG Brasil registra temperatura negativa e 40°C no mesmo dia

O Brasil registrou dois extremos de temperaturas durante esta última segunda-feira (10). De um lado, um frio com temperaturas negativas. De outro, um calor que ultrapassa os 40°C. As informações são do Metsul.

Segundo os meteorologistas, os extremos foram registrados no Sul e no Centro do país.

No Sul, os gaúchos estão sob a influência de uma massa de ar frio que derrubou as temperaturas mínimas abaixo de zero.

Ao menos oito estações meteorológicas da Metsul registraram mínimas abaixo de zero, sendo a menor delas a marca de -3,5ºC em Soledade.

Também foi registrado -2,6ºC em Cambará do Sul; -2,5ºC em Pinheiro Machado; -1,4ºC em Monte Alegre dos Campos; -1,1ºC em Herval; -0,8ºC em Canela; -0,3ºC em Caçapava do Sul; e -0,2ºC em Espumoso.

As máximas em alguns pontos chegaram a apenas 7°C. A massa de ar frio atingiu toda a Região Sul e parte do Sudeste.

Por outro lado, uma massa de ar seca e extremamente quente atua sobre o Centro do Brasil, conforme informou a Metsul.

Esta massa de ar provoca calor excessivo a extremo, deixando as temperaturas próximas aos 40ºC em vários estados, como Mato Grosso e Goiás. Além de parte do Sudeste e do Tocantins, no Norte.

No Mato Grosso, por exemplo, os termômetros marcaram 40,7ºC em Espigão do Leste, Rondonópolis e Nova Xavantina; 40,6ºC em Cocalinho; 40,5ºC em Novo Santo Antônio; 40,2ºC em Cuiabá; e 40,0ºC em Querência.

Já em Goiás, houve registro ainda mais altos com 41,4ºC em Cidade de Goiás; 41,1ºC em São Miguel do Araguaia; e 40,1ºC em Aragarças.

A onda de calor também atinge parte do estado de São Paulo e Minas Gerais, com cidades marcando mais de 35°C.

Alerta Inmet

Parte do Centro-Oeste está ainda sob um alerta laranja do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para baixa umidade relativa do ar.

O aviso é de perigo para baixa umidade relativa do ar, variando entre 20% e 12%. Além disso, também há o risco de incêndios florestais e à saúde, por meio de ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz.

O Inmet ainda orienta a população a:

beber bastante líquido;

não praticar atividades físicas;

evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia;

usar hidratante para a pele e umidifique o ambiente.

Além disso, é importante acionar os bombeiros ou a Defesa Civil em situações de emergência.

O aviso laranja é válido para cidades do Mato Grosso, Goiás, Tocantins e uma pequena parte do Mato Grosso do Sul. Há também um alerta amarelo que atinge ainda mais cidades em outras regiões, como parte do Sudeste.

Há também um alerta amarelo, de perigo potencial para tempestade, para cidades do Sul e outra parte do Sudeste.

O aviso indica chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h) e queda de granizo.

O alerta é válido para o estado do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, parte do Mato Grosso do Sul e São Paulo.



