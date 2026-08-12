Divulgação Assessoria do Governo do Estado de Minas Gerais/ Gil Leonardi Mateus atualmente é governador interino de Minas Gerais

Mateus Simões de Almeida nasceu no município de Gurupi, em 9 de março de 1981, quando a cidade ainda pertencia ao estado de Goiás, antes do Tocantins ser criado como Unidade da Federação em 1988. Hoje com 45 anos de idade, ele é advogado e professor universitário que construiu praticamente toda a sua história pessoal e profissional em Minas Gerais.

Ele ficou órfão aos 14 anos e foi devido a tragédia familiar que se mudou para o estado mineiro. Filho de Elisa e Gutemberg, seus pais se envolveram num grave acidente de trânsito na BR-262, entre Araxá e Uberaba, no Triângulo Mineiro, o que culminou no falecimento de ambos.

Reprodução/redes sociais Mateus Simões à esquerda com o pai e o irmão mais novo





Diante o ocorrido, Mateus e o irmão caçula Lucas se mudaram para morar com a avó materna em Belo Horizonte (MG). Foi na capital que ele deu andamentos os estudos e conheceu a esposa, a professora Christiana Renault de Almeida, com quem é casado há cerca de 19 anos, com quem não tem filhos.



Formação acadêmica e atuação profissional

O goiano tocantinense é graduado em Direito e mestre em Direito Empresarial pela Faculdade de Direito Milton Campos, instituição tradicional de ensino superior localizada em Nova Lima (MG), Região Metropolitana de BH. Mateus Simões se tornou professor universitário aos 22 anos, na mesma faculdade que estudou.

Reprodução/redes sociais Mateus Simões é advogado, professor universitário, empresário e servidor público





Paralelamente ao meio acadêmico, Simões construiu carreira profissional também no setor público e na iniciativa privada. Ele é servidor concursado do estado mineiro, no cargo de procurador da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), função esta que está licenciado no momento.

Na prática jurídica, ele tem atuação como advogado e consultor jurídico. Além disso, trabalha como empresário e produtor rural na área de grãos e acumula bagagem em gestão de empreendimentos particulares e no agronegócio.





Entrada na política e mandatos políticos

O advogado por formação entrou na vida pública nas eleições de 2016 ocasião que disputou preferência nas urnas para o cargo de vereador de Belo Horizonte. Mesmo estreando no pleito, saiu eleito e exerceu mandato de 2017 a 2020.

Um tempo depois assumiu o comando da Secretaria Geral de Governo de Minas Gerais. Nas últimas eleições gerais, em 2022, foi eleito ainda em primeiro turno, como vice-governador na chapa liderada por Romeu Zema (Novo).

Reprodução Mateus Simões foi vereador em Belo Horizonte (MG)





No início de 2026, em 22 de março, assumiu o cargo de governador do estado mineiro após a renúncia de Zema do Executivo estadual para disputar o pleito deste ano. Mateus Simões assumiu o comando do govern o e se lançou novamente às urnas para garantir a reeleição no cargo, agora como titular da chapa pelo PSD.