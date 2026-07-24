Divulgação O governador de Goiás Daniel Vilela (MDB) e o ex-governador e pré-candidato à presidente, Ronaldo Caiado (PSD), durante encontro com prefeitos



Em Goiânia para um encontro com prefeitos da base, o ex-governador de Goiás e pré-candidato à presidente da República, Ronaldo Caiado (PSD), defendeu a experiência administrativa do governador e pré-candidato a reeleição, Daniel Vilela (MDB).

A manifestação ocorre em meio à tentativa dos adversários de Daniel de transformar a experiência em gestão pública em um dos eixos da disputa pelo governo estadual. O ex-governador Marconi Perillo (PSDB), que comandou Goiás por quatro mandatos, busca explorar a própria trajetória no Executivo estadual e apresentar Daniel como um nome menos experiente. O senador Wilder Morais (PL), por sua vez, tenta associar sua experiência empresarial à capacidade de administrar o Estado.

Ao defender o sucessor, Caiado afirmou que Daniel acompanhou de perto as principais decisões tomadas durante sua gestão e participou da condução política e administrativa do governo. O argumento da base governista é que a atuação como vice-governador preparou o emedebista para assumir definitivamente o Palácio das Esmeraldas.

“Goiás avançou. É o estado que mais tirou pessoas da pobreza, tem o maior índice de empregabilidade e onde mais jovens em vulnerabilidade têm a oportunidade de cursar o ensino superior. Goiás já deu certo. Mas nós temos que avançar muito mais. E esse avanço está na mão de Daniel Vilela, que vai continuar fazendo esse trabalho”, afirmou Caiado.

Daniel assumiu o governo estadual em 2026, após exercer o cargo de vice-governador desde janeiro de 2023. Durante esse período, foi encarregado de agendas políticas, missões internacionais e projetos estratégicos da administração estadual. A base governista utiliza essa participação para rebater a tese de que ele teria chegado ao governo sem experiência no Executivo.

“Da mesma maneira que o Brasil precisa de mudança, Goiás precisa de continuidade. O Daniel tem trabalhado 24 horas por dia e mantido esse esforço junto aos prefeitos”, declarou o ex-governador.







Encontro reúne base governista



Promovido pelo União Brasil, o encontro em Goiânia reuniu prefeitos, vice-prefeitos, primeiras-damas, vereadores, deputados estaduais e lideranças da base de diferentes regiões de Goiás.

Daniel afirmou que a relação entre o governo estadual e os municípios é um dos pilares de sua gestão. Segundo ele, a sustentação política construída ao longo dos últimos anos resulta do diálogo, dos investimentos e da cooperação institucional.

“O tanto que é positivo para o município uma relação harmônica entre Legislativo e Executivo. O fato de termos uma base aliada forte é resultado dessa relação produtiva que construímos”, disse.