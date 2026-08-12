Foto: Artesp Carreta com milho tomba na Rodovia Anhanguera e deixa motorista ferido em Americana

Uma carreta carregada com milho tombou na madrugada desta quarta-feira (12), na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Americana, no interior de São Paulo. O motorista ficou ferido e precisou ser levado ao hospital após ser encontrado consciente, mas desorientado pelas equipes de socorro.

A ocorrência aconteceu por volta das 3h05, na altura do km 132, no sentido sul. Com o tombamento, parte da carga ficou espalhada sobre a pista e exigiu a mobilização das equipes responsáveis pelo atendimento e pela limpeza da rodovia.

Motorista é socorrido

Segundo informações da concessionária Motiva AutoBAn, responsável pelo trecho, o condutor sofreu ferimentos considerados moderados. Ele foi retirado do veículo pelas equipes de atendimento e encaminhado para uma unidade hospitalar.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade do motorista nem sobre o estado de saúde dele após a chegada ao hospital.

As causas que levaram ao tombamento ainda não foram informadas.

Veículo vai para área lateral

A carreta foi retirada da pista e remanejada para o gramado às 5h17. Apesar da movimentação, o destombamento do veículo ainda não havia sido realizado.

A operação também envolveu a retirada do milho que ficou espalhado pela rodovia. Por causa do atendimento, o tráfego precisou ser parcialmente interditado.

Congestionamento chegou a 6,1 km

Durante a ocorrência, as faixas esquerda e central chegaram a ser bloqueadas, mas foram liberadas posteriormente.

A faixa da direita e o acostamento permanecem interditados para a continuidade dos trabalhos de limpeza e remoção.

Segundo a Artesp, o congestionamento no sentido sul chegou a pelo menos 6,1 quilômetros, entre os km 136 e 129,9.

A recomendação aos motoristas que passam pela região é reduzir a velocidade, manter atenção redobrada e respeitar a sinalização instalada pelas equipes que trabalham no local.

