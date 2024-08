Reprodução/Instagram Leandro compartilha história de vida nas redes sociais e mostra progresso de remoção de tatuagens

Leandro de Souza, 35 anos, foi considerado o homem mais tatuado do Brasil. Porém, voltou atrás e começou a remoção das marcas depois de se tornar evangélico.

Ele é fotógrafo e mora em Bagé, fronteira do Brasil com Uruguai. Por enquanto, passou por duas sessões de remoção a laser das tatuagens.

O homem mais tatuado do Brasil tinha cerca de 95% do corpo fechado, inclusive o rosto. Na face, vê-se o desenho de um crânio e figuras elementais.

Vida de Leandro

Leandro tem presença ativa nas redes sociais. No Instagram, postou diversos vídeos sobre sua infância (foi abandonado em uma caixa de sapato), o passado com drogas e bebida, as tatuagens (a primeira com 13 anos), a dificuldade de conseguir emprego e a conversão religiosa final.

Após decidir mudar de vida, o homem começou uma vaquinha online. O objetivo era arrecadar o valor que precisava para ir de Bagé, no RS, para a capital de São Paulo.

Remoção de tatuagem gratuita

Giancarlo Pincelli, dono do estúdio Hell Tattoo, fez uma proposta para Leandro: remoção gratuita das tatuagens em troca da história de vida dele.

Eles entraram em um acordo, e Leandro fará um documentário contando a própria história, as tatuagens e mais. A primeira sessão de remoção aconteceu em abril.

Um novo começo

Em 14 de abril, Leandro comemorou um ano sem drogas ou cigarro. Este somou-se aos três anos nos quais está sem beber álcool. Ele vê um futuro positivo.

O intuito de tirar as tatuagens é conseguir um bom emprego e, assim, ter uma casa para recuperar a curatela da mãe, internada em um abrigo.

