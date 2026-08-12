Reprodução Romaria

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) realiza nesta sexta-feira (14) uma nova sessão presencial para discutir o projeto Caminho dos Romeiros , voltado ao trecho da Rodovia Presidente Dutra usado por peregrinos que seguem em direção ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida.

O encontro será realizado em Guarulhos, na Grande São Paulo, e faz parte da Reunião Participativa nº 3/2026. A proposta é ouvir moradores, peregrinos e representantes de diferentes setores sobre melhorias para quem percorre o trajeto, principalmente a pé.

A sessão está marcada para as 14h, no Centro Diocesano de Pastoral Pe. Jean Roch Forgette, no Jardim Bom Clima. A informação foi confirmada pela ANTT.

Segurança está entre as prioridades

Um dos principais pontos do projeto é tornar o percurso mais seguro para os romeiros. A Dutra é uma rodovia de grande movimento, com circulação diária de carros, ônibus e veículos de carga, enquanto, em determinadas épocas do ano, grupos percorrem a estrada a pé.

Comunicação RioSP/Divulgação Mais de 36 mil romeiros recebem apoio na Via Dutra 2025

A preocupação não é apenas com o conforto durante a caminhada, mas também com a convivência entre os pedestres e o tráfego da rodovia.

O tema ganhou ainda mais atenção após ocorrências envolvendo peregrinos. Em outubro de 2024, um romeiro morreu e outros dois ficaram feridos depois de serem atingidos por um ônibus na altura de Santa Isabel, na Grande São Paulo.

Na ocasião, a Polícia Rodoviária Federal reforçou a orientação para que os peregrinos evitem caminhar durante a noite. Para quem precisar fazer o percurso nesse período, a recomendação inclui o uso de coletes refletivos, lanternas e roupas que facilitem a visualização pelos motoristas.

Ônibus também fazem parte das romarias

Embora o Caminho dos Romeiros seja associado principalmente a quem faz o trajeto a pé, o transporte coletivo também tem papel importante nas peregrinações.

Ônibus de linhas regulares, excursões e fretamentos são usados por grupos religiosos que viajam até Aparecida. Em períodos próximos ao Dia de Nossa Senhora Aparecida, celebrado em 12 de outubro, o movimento de caravanas costuma aumentar.

Além do transporte, os próprios ônibus podem servir como pontos de apoio para aqueles que optam por fazer parte da viagem caminhando.

Estrutura de apoio para quem vai a pé

Uma experiência desse tipo foi realizada pela Pássaro Marron em outubro de 2023. A empresa disponibilizou um ônibus no km 78,4 da Dutra, em Roseira (SP), para atender gratuitamente os peregrinos que caminhavam em direção ao Santuário Nacional.

O veículo oferecia água, frutas, barras de cereais, banheiro, internet Wi-Fi e tomadas para carregar celulares. Os romeiros também podiam utilizar as poltronas reclináveis e o ar-condicionado para descansar.

Ao lado do ônibus havia ainda uma estrutura com atendimento básico de enfermagem.

A iniciativa mostra como o transporte pode ir além de levar passageiros de uma cidade a outra e também contribuir para dar suporte a quem encara a peregrinação pelas estradas.

Primeira reunião teve 159 participantes

A primeira sessão presencial da Reunião Participativa nº 3/2026 aconteceu em 17 de julho, em Aparecida. Segundo a ANTT, 159 pessoas participaram do encontro, sendo que 30 fizeram manifestações orais com propostas e observações.

As contribuições apresentadas nas reuniões e aquelas enviadas pela população por escrito serão analisadas pela agência e poderão ser utilizadas para aperfeiçoar o projeto.

O Caminho dos Romeiros está inserido em um trecho da concessão federal administrada pela Motiva RioSP e atende uma rota utilizada por peregrinos que saem de diferentes cidades de São Paulo e também de Minas Gerais com destino a Aparecida.





Como participar

A sessão presencial ocorre nesta sexta-feira (14), às 14h, no Centro Diocesano de Pastoral Pe. Jean Roch Forgette, na Avenida Gilberto Dini, nº 519, Jardim Bom Clima, em Guarulhos.

Quem não puder comparecer ainda pode enviar contribuições por escrito à ANTT. O prazo termina às 18h de 04 de setembro de 2026.