Triunfo Transbrasiliana/Divulgação BR-153 SP

A festa do Senhor Bom Jesus dos Castores, em Onda Verde, no interior de São Paulo, tem início nesta terça-feira (28).

A celebração conta com uma novena, que se estende até o dia 6 de agosto, data do padroeiro.

Tradicionalmente, entre o dia 5 e 6 de agosto, milhares de fiéis caminham pela Rodovia BR-153 de São José do Rio Preto (SP) até o santuário do Senhor Bom Jesus dos Castores.

Para evitar acidentes, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou algumas orientações essenciais.

As instruções são direcionadas tanto para os romeiros, quanto para os motoristas que utilizam a via.

Orientações aos romeiros

Como a maior parte da caminhada ocorre durante o período noturno, a PRF divulgou as seguintes orientações aos romeiros:

caminhar sempre pelo acostamento e em fila indiana;

deslocar no sentido contrário ao fluxo de veículos;

utilizar roupas claras ou colete refletivo e, sempre que possível, lanterna;

evitar o uso de celular e fones de ouvido durante o trajeto;

se manter hidratado e respeitar os limites físicos;

permanecer sempre junto ao grupo e atento ao trânsito.

Orientações aos motoristas

Para os motoristas que utilizarem a BR-153 durante o período da celebração do padroeiro, a PRF orienta:

reduzir a velocidade ao avistar romeiros na via;

manter distância segura dos pedestres;

realizar ultrapassagens apenas quando houver total segurança.

A Polícia Rodoviária Federal ainda informou que o trecho da BR-153 em que ocorre a romaria é uma pista simples e que, seguindo as orientações, é possível garantir uma romaria segura e tranquila.



