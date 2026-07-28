BR-153 SP
Triunfo Transbrasiliana/Divulgação
BR-153 SP

A festa do Senhor Bom Jesus dos Castores, em Onda Verde, no interior de São Paulo, tem início nesta terça-feira (28).

A celebração conta com uma novena, que se estende até o dia 6 de agosto, data do padroeiro.

Tradicionalmente, entre o dia 5 e 6 de agosto, milhares de fiéis caminham pela  Rodovia BR-153 de São José do Rio Preto (SP) até o santuário do Senhor Bom Jesus dos Castores.

Para evitar acidentes, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou algumas orientações essenciais.

As instruções são direcionadas tanto para os romeiros, quanto para os motoristas que utilizam a via.

Orientações aos romeiros

Como a maior parte da caminhada ocorre durante o período noturno, a PRF divulgou as seguintes orientações aos romeiros:

  • caminhar sempre pelo acostamento e em fila indiana;
  • deslocar no sentido contrário ao fluxo de veículos;
  • utilizar roupas claras ou colete refletivo e, sempre que possível, lanterna;
  • evitar o uso de celular e fones de ouvido durante o trajeto;
  • se manter hidratado e respeitar os limites físicos;
  • permanecer sempre junto ao grupo e atento ao trânsito.

Orientações aos motoristas

Para os motoristas que utilizarem a BR-153 durante o período da celebração do padroeiro, a PRF orienta:

  • reduzir a velocidade ao avistar romeiros na via;
  • manter distância segura dos pedestres;
  • realizar ultrapassagens apenas quando houver total segurança.

A Polícia Rodoviária Federal ainda informou que o trecho da BR-153 em que ocorre a romaria é uma pista simples e que, seguindo as orientações, é possível garantir uma romaria segura e tranquila.


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