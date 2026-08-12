O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou na terça-feira (11) que trocou secretamente de avião durante uma operação realizada em julho, quando deixava a Turquia. Segundo o republicano, a mudança foi adotada por motivos de segurança e ocorreu sob orientação do Serviço Secreto dos Estados Unidos.
A confirmação ocorre após uma reportagem do The Washington Post revelar que Trump teria sido transferido discretamente entre aeronaves durante o retorno da viagem. A operação teria incluído o uso de um caminhão de alimentos para dificultar a identificação do deslocamento presidencial.
Ao comentar o episódio, Trump deixou clara a preocupação com o governo iraniano.
“Eu não confio no Irã”, afirmou o presidente.
Por que Trump trocou de avião
Trump havia viajado para a Turquia para participar de uma reunião da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), em Ancara. Na viagem de ida, utilizou o novo avião presidencial, um Boeing 747 recebido do Catar.
No entanto, para retornar aos Estados Unidos o presidente decidiu mudar de aeronave. De acordo com o Washington Post, a operação foi planejada para preservar a segurança de Trump diante das ameaças relacionadas ao conflito com o Irã.
O presidente confirmou agora que a mudança foi feita de maneira secreta e afirmou que seguiu as recomendações dos agentes responsáveis por sua proteção.
Caminhão foi usado para esconder deslocamento
A operação teria sido mais sofisticada do que uma simples troca de aeronave.
Segundo a reportagem do Washington Post, Trump teria sido colocado em um caminhão usado para transportar alimentos e suprimentos para aviões. O veículo teria permitido que ele chegasse discretamente à aeronave que faria seu retorno aos Estados Unidos.
Enquanto isso, jornalistas que acompanhavam a viagem acreditavam que o presidente estava no avião presidencial que havia sido utilizado anteriormente.
A estratégia teria dificultado o rastreamento do deslocamento de Trump em um momento de elevada preocupação com sua segurança.
Ameaças do Irã estavam no centro da preocupação
A troca ocorreu durante um período de forte escalada entre Estados Unidos e Irã. Os dois países haviam realizado ataques militares e trocado ameaças, enquanto Washington avaliava novas ações contra Teerã.
A situação também envolvia a possibilidade de ataques contra interesses americanos no Oriente Médio e ameaças direcionadas ao próprio presidente dos EUA.
Trump já havia afirmado publicamente que o Irã poderia tentar assassiná-lo. Segundo relatos divulgados na época, informações de inteligência compartilhadas por Israel com os Estados Unidos indicavam a existência de um suposto plano iraniano contra o presidente.
Trump chegou a declarar que se considerava um alvo do governo iraniano.