Reprodução/redes sociais O presidente Donald Trump, dos Estados Unidos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou na terça-feira (11) que trocou secretamente de avião durante uma operação realizada em julho, quando deixava a Turquia. Segundo o republicano, a mudança foi adotada por motivos de segurança e ocorreu sob orientação do Serviço Secreto dos Estados Unidos.

A confirmação ocorre após uma reportagem do The Washington Post revelar que Trump teria sido transferido discretamente entre aeronaves durante o retorno da viagem. A operação teria incluído o uso de um caminhão de alimentos para dificultar a identificação do deslocamento presidencial.

Ao comentar o episódio, Trump deixou clara a preocupação com o governo iraniano.

“Eu não confio no Irã”, afirmou o presidente.

Por que Trump trocou de avião

Trump havia viajado para a Turquia para participar de uma reunião da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), em Ancara. Na viagem de ida, utilizou o novo avião presidencial, um Boeing 747 recebido do Catar.

No entanto, para retornar aos Estados Unidos o presidente decidiu mudar de aeronave. De acordo com o Washington Post, a operação foi planejada para preservar a segurança de Trump diante das ameaças relacionadas ao conflito com o Irã.

O presidente confirmou agora que a mudança foi feita de maneira secreta e afirmou que seguiu as recomendações dos agentes responsáveis por sua proteção.

Caminhão foi usado para esconder deslocamento

A operação teria sido mais sofisticada do que uma simples troca de aeronave.

Segundo a reportagem do Washington Post, Trump teria sido colocado em um caminhão usado para transportar alimentos e suprimentos para aviões. O veículo teria permitido que ele chegasse discretamente à aeronave que faria seu retorno aos Estados Unidos.

Enquanto isso, jornalistas que acompanhavam a viagem acreditavam que o presidente estava no avião presidencial que havia sido utilizado anteriormente.

A estratégia teria dificultado o rastreamento do deslocamento de Trump em um momento de elevada preocupação com sua segurança.





Ameaças do Irã estavam no centro da preocupação

A troca ocorreu durante um período de forte escalada entre Estados Unidos e Irã. Os dois países haviam realizado ataques militares e trocado ameaças, enquanto Washington avaliava novas ações contra Teerã.

A situação também envolvia a possibilidade de ataques contra interesses americanos no Oriente Médio e ameaças direcionadas ao próprio presidente dos EUA.

Trump já havia afirmado publicamente que o Irã poderia tentar assassiná-lo. Segundo relatos divulgados na época, informações de inteligência compartilhadas por Israel com os Estados Unidos indicavam a existência de um suposto plano iraniano contra o presidente.

Trump chegou a declarar que se considerava um alvo do governo iraniano.