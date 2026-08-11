Oleksandr Sushko/Unsplash Greg Wilfert trabalha no local há pelo menos 55 anos e diz não ter visto o tubarão

Um salva-vidas de 71 anos dos Estados Unidos afirmou que foi puxado ao fundo do mar por um tubarão-branco no último sábado (08), no estado de Maine, onde trabalha.

De acordo com o relato,, que trabalha em um parque aquático dehá 55 anos, foi puxado para debaixo da água enquanto andava próximo de boias de demarcação. Ele pensou que algum barco tivesse enganchado no flutuador, equipamento de resgato que salvas-vidas carregam, o que teria o puxou para o fundo.

Eu pensei que um barco tivesse passado e agarrado meu flutuador de resgate porque fui puxado para baixo. Percebi imediatamente que não era um barco, que tinha de ser um tubarão-branco Greg Wilfert, em entrevista à WMTW





Ainda segundo o profissional, ele soltou o equipamento e nadou o mais rápido que pode para o raso. Conforme informação do New York Post, a Polícia de Scarborough obteve testemunhos sobre o acontecimento. Os relatos afirmaram que as boias de Wilfert submergiram pouco depois de que ele chegou à faixa de areia.

Há atividade de tubarões na região nesta época do ano, segundo autoridades estadunidenses. Na última semana, pelo menos seis tubarões jovens foram vistos. Ataques de tubarão sem provocação são raros, mas o incidente pode ter sido o caso.

A praia foi interditada por uma hora após a fuga do salva-vidas e equipes buscaram pelo animal nas águas, que não foi encontrado.