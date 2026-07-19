Foto: Reprodução/TV Globo Em reabilitação após perder a perna, estudante de Direito relembra ataque de tubarão em Boa Viagem

Em processo de reabilitação após perder a perna em um ataque de tubarão na Praia de Boa Viagem, no Recife, a estudante de Direito Marcela Vitória, de 19 anos, falou pela primeira vez sobre os momentos de pavor vividos no mar e como tenta retomar a rotina.

Em reportagem do fantástico deste domingo de (19) Marcela, revelou em detalhes o incidente, ela foi atacada no início de junho por um tubarão-tigre de mais de três metros enquanto estava em uma área rasa do mar.

O que diz Marcela

A jovem recebeu alta hospitalar e agora foca na recuperação, mantendo a cabeça erguida ela afirmou: "Minha vida não acabou".

Foi questão de segundos. Quando eu olhava para baixo, eu não conseguia ver. conta Marcela

















A sobrevivente contou que só percebeu a gravidade do ataque ao ver a quantidade de sangue na água. Diante do perigo iminente, ela reagiu para tentar sobreviver.

Eu pensei que, se ele continuasse mordendo, provavelmente ia me matar. Então eu gritei o máximo que pude para chamar meu primo revelou Marcela









Quem ouviu os pedidos de socorro foi Jonas André de Lima. Mesmo ciente do risco de o animal ainda estar por perto, ele entrou no mar sem hesitar para resgatá-la.

"Eu não poderia deixar ela morrer ali naquele local", afirmou. Definido por Marcela como um verdadeiro herói, Jonas retirou a jovem da água com a ajuda de um médico que passava pela praia, que conseguiu estancar a hemorragia até a chegada do socorro especializado.

Pós-acidente

Mesmo após o resgate, Marcela permaneceu consciente durante todo o percurso e se recorda com precisão do momento em que constatou a gravidade da lesão. "Naquele momento eu senti o luto.

Não o luto de uma pessoa, mas o luto de ter perdido um membro." Ao todo, a jovem enfrentou 40 dias de internação sendo cinco deles na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e passou por duas cirurgias até receber alta.

Marcela, revelou que apesar dos desafios, ela tem os olhos no futuro e assegura que os planos de se tornar juíza seguem firmes. Para a estudante, a sobrevivência é encarada como uma nova oportunidade de recomeço.

Isso só vai me deixar mais forte. Vamos viver, estudar, trabalhar e aproveitar tudo o que a vida oferece de bom. Vamos seguir em frente, sem olhar para trás. contou a estudante







