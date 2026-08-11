Reprodução/redes sociais Paula Belmonte é aposta do PSDB para disputar as eleições de 2026 no DF

Paula Belmonte é administradora de empresas por formação e deputada distrital em exercício, acumula também experiência no Legislativo federal, sendo conhecida por seu trabalho direcionado a gestão de negócios, desenvolvimento econômico e à pautas sociais voltadas para proteção da infância e dos direitos das mulheres.

Paula Moreno Paro Belmonte tem 53 anos e nasceu na cidade de São Paulo (SP), em 23 de junho de 1973. A paulista chegou a Brasília ainda na primeira infância, aos três anos, e no Distrito Federal construiu sua vida privada e profissional, antes de se lançar aos holofotes públicos.

Filha de Aurora Moreno Paro e Luiz Antônio Paro, ela é casada com o político e advogado Luís Felipe Belmonte e a união de ambos antecede a vida pública. Juntos são pais de seis filhos com ampla faixa etária: Júlia, Felipe, Rafael, Arthur, Luís Artur e Heitor.

Reprodução/redes sociais Paula Belmonte com dois dos seis filhos





Formação e trajetória profissional

Paula Belmonte tem título de bacharel em Administração de Empresas pelo Centro Universitário do Distrito Federal (UDF), instituição de ensino privada da capital federal. Empreendedora desde a juventude, a parlamentar construiu sólida carreira no setor privado como empresária antes de ingressar na máquina pública.

Após a formação, ela entrou na iniciativa privada como empresária, atuando no comércio e varejo - vestuário infantil e moda. Um tempo depois, integrou a administração de empreendimentos familiar, o que a levou a morar na Inglaterra por um período, gerenciando negócios privados.

Foi a sua experiência e vivência no mercado de trabalho que a impulsionou a ingressar na vida pública, a fim de desburocratizar o ambiente de negócios, fomentar a geração de mais empregos e promover a independência financeira para mulheres.





Integração na política

De empresária as cadeiras do Poder Legislativo, Paula entrou na cena política nas eleições de 2018. Nesse ano ela concorreu e foi eleita ao seu primeiro cargo público como deputada federal pelo DF, exercendo ele integralmente.

Neste mandato na Câmara dos Deputados de 2019 e 2022, trabalhou em comissões voltadas à finanças, reforma tributária, educação e coordenou frentes ligadas às políticas nacionais para a primeira infância.

Reprodução/redes sociais Paula Belmonte (PSDB) atualmente exerce o mandato de deputada distrital, eleita em 2022.





Em seguida, já no pleito de 2022, a paulista disputou vaga no legislativo de Brasília e foi eleita deputada distrital para exerceu seu segundo cargo parlamentar e desta vez na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). Ela assumiu a cadeira em 1º de fevereiro de 2023 e é a 2ª Vice-Presidente da Mesa Diretora.

Além disso, atua na Procuradoria Especial da Mulher na CLDF e integra comissões permanentes e desenvolvimento econômico, governança, transparência e fiscalização. Paula Belmonte é filiada ao PSDB desde 2025. Anteriormente integrava o PPS e o Cidadania, legenda essa que é a nova denominação adotada pelo Partido Popular Socialista desde 2019.