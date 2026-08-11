Reprodução/redes sociais Ela pe profressora da rede pública de ensino do DF

Professora na rede pública de ensino do Distrito Federal, Samara Mineiro tem 32 anos e é aposta do UP na disputa pelo Palácio do Buriti nas eleições de 2026. Ela nunca exerceu cargos eletivo s na máquina pública, mas atua politicamente em movimentos sociais, como trabalhos comunitários nas periferias de Brasíli a. Além disso, é ativa na luta de classe e partidárias.

Samara Mineiro Oliveira nasceu em 26 de julho de 1993 na Ceilândia (DF), Região Administrativa mais populosa da capital federal, e cresceu vivendo a rotina das periferias urbanas. Ela reside atualmente em Sobradinho (DF), onde estabeleceu relacionamento direto com as comunidades locais e contato com a realidade das famílias.

Formação educacional e profissional

Reprodução/redes sociais Samara Mineiro é aposta do UP para disputar as eleições de 2026 no DF

A brasiliense teve toda sua educação básica realizada no ensino público do DF. Ela se formou na Universidade de Brasília (UnB) em Geografia, e foi nesta instituição que aprofundou os estudos direcionados ao uso do solo, dinâmicas sociais características do DF e planejamento urbano.

Sua carreira profissional é voltada para o ensino público, sendo servidora pública concursada da Secretaria de Estado de Educação (SEEDF). Ela ministra aulas para o ensino médio regular, em escolas públicas de Sobradinho, como o Centro de Ensino Fundamental 05 (CEF 5), que funciona desde 1975.

Ela também leciona na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA). A convivência direta com as necessidades do corpo escolar e na gestão da educação pública formam sua base de atuação profissional na prática.





Trajetória na política

Samara Mineiro se filiou ao UP em 2022 e não possui histórico em disputas eleitorais anteriores ou ocupou cargos políticos no poder público. É a primeira vez da educadora figurando no cenário eleitoral.

Sua atuação é nos bastidores da política, atuando como militante em organizações sociais como o Movimento de Mulheres Olga Benário, direcionado para a defesa dos direitos das mulheres, e o Movimento Luta de Classes (MLC), voltado à pautas sindicais e trabalhistas.

Reprodução/redes sociais Samara Mineiro (UP)

A candidata a governadora do Distrito Federal levanta pautas além da educação: saúde pública e fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), valorização dos servidores e combate às privatizações.

