Foto: Reprodução / Redes sociais Vítima era natural do Paraná e foi encontrada na casa de José Gustavo Rabelo, em Sangão (SC)

José Gustavo Rabelo, de 21 anos, se entregou à Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC) e confessou ter aplicado um mata-leão em Joviana Evelyn Iankovski, de 19 anos. Ele foi preso em flagrante suspeito por feminicídio, em Sangão (SC).

foi encontrada morta em um quarto na casa do namorado, José, na segunda-feira (10). Ela passou alguns dias desaparecida, uma semana após começar a faculdade deemna

De acordo com a Polícia Militar (PMSC) , a corporação foi informada sobre a morte de Joviana às 09h45 de segunda (10), em uma casa no bairro, em Sangão, no Sul de Santa Catarina

Por nota, informou que a porta de entrada estava aberta, mas acom a vítima, estava trancada e precisou ser arrombada. Joviana foi encontrada sem vida, enrolada em cobertores.

A Polícia Civil (PCSC) informou que prendeu José Gustavo Rabelo em flagrante, após elena tarde de ontem (10). Na delegacia, o suspeito confessou ter aplicado o golpe na namorada.

Ainda segundo a corporação, familiares acionaram a Polícia Militar após dias de contato inconsistente por mensagens com Joviana. Ela era natural do Paraná e passou o final de semana longe de casa.

A polícia segue com investigações para esclarecer as circunstâncias, a autoria e a motivação do crime.

procura a defesa de José Gustavo Rabelo, mas não localizou até a última atualização desta reportagem. O espaço segue aberto.





Comunidade manifestou pesar e indignação

A comunidade acadêmica recebeu a notícia com muito pesar e revolta. Também na segunda (10), o Diretório Central dos Estudantes da UNESC organizou uma manifestação com colegas da jovem, que recém havia entrado no curso de ciências biológicas.

Foto: Reprodução/ucenasruas/Redes Sociais Manifestação aconteceu às 18h de segunda (10) na universidade, em Criciúma (SC)





Nas faixas, dizeres como “a vida começa quando a violência acaba” e “somos o grito das que não estão mais aqui”. A entidade publicou uma nota se posicionando sobre casos de feminicídio e a morte da jovem. Leia na íntegra abaixo:

“O Diretório Central dos Estudantes da Universidade do Extremo Sul Catarinense manifesta profundo pesar e indignação diante da morte de Joviana Evelyn Iankovski, acadêmica do curso de Ciências Biológicas, vítima de feminicídio.

Neste momento de dor, nos solidarizamos com familiares, amigos, colegas e toda a comunidade acadêmica que sofre com uma vida interrompida de forma brutal.

A morte de Evelyn não pode ser tratada como mais um caso de violência. Feminicídio é resultado de uma sociedade que ainda permite que mulheres sejam vítimas de violência, controle e morte simplesmente por serem mulheres.

Precisamos falar, denunciar e, sobretudo, agir.

Joviana Evelyn Iankovski, sua vida importa. Sua história não será reduzida ao silêncio.

Hoje, 10 de agosto, às 18h, estaremos em frente ao DCE da Unesc para um ato em memória de Joviana Evelyn e pelo fim da violência contra as mulheres. Convidamos estudantes, professores, técnicos, trabalhadores e toda a comunidade a se somarem a este momento de solidariedade, indignação e luta.

Nenhuma mulher deve ser a próxima”.



O que diz a UNESC:

Em nota, a universidade manifestou o pesar pelo falecimento da estudante. Leia abaixo:

“A Unesc manifesta profundo pesar pelo falecimento de Joviana Evelyn Iankovski, de 19 anos, ingressante no curso de Ciências Biológicas da Universidade no semestre 2026/2.

A Universidade reforça que não coaduna com qualquer tipo de violência e reafirma seu compromisso com a promoção de uma sociedade pautada pelo respeito, pela dignidade e pela proteção à vida.

Neste momento de dor, a Unesc se solidariza com familiares, amigos e todos aqueles que tiveram o privilégio de conviver com Joviana, compartilhando o sentimento de luto por sua partida precoce.

Iniciativa institucional

Preocupada com a emergente problemática social, a Unesc lançou, no mês de maio de 2026, o programa Unesc Com Elas, iniciativa voltada ao acolhimento, à conscientização e ao combate à violência contra a mulher. O movimento institucional promove acolhimento, prevenção, proteção e cuidado voltado às mulheres da comunidade acadêmica”.

