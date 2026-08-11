Reprodução/redes sociais Professor Robson (PSTU)

Há 22 anos, o professor Robson dedica sua vida diretamente à educação pública e direitos sociais, vivenciando de perto a realidade das salas de aulas do Distrito Federal. O carioca definiu a capital federal como residência fixa nos anos 2000, impulsionado pela carreira na educação pública.

Robson Raymundo da Silva, conhecido politicamente como Professor Robson, nasceu no Rio de Janeiro, em 12 de abril de 1970, e atualmente tem 56 anos. Ele é solteiro e não consta em relatos ou informações públicas que ele tenha filhos. Ele mantém sua vida privada restrita.

Reprodução/redes sociais Robson Raymundo da Silva é um educador e ativista sindical

Ele é licenciado em História e sua formação universitária coincide com sua atuação política, quando começou a militar no movimento estudantil no RJ e em Roraima, onde morou antes de mudar para o DF e assumir o serviço público como concursado da rede pública de ensino local.

Profissão e militância social

A escolha profissional pela área de humanas e a participação de mobilizações de base são base da carreira do carioca. Robson leciona a disciplina de História para o ensino médio, cargo que ocupa há mais de duas décadas.

No seu trabalho diário com os estudantes, o educador tem contato direto com os desafios enfrentados pelas comunidade escolar e famílias da capital federal.





Reprodução/redes sociais Professor Robson (PSTU)

Além da dedicação à educação, Robson é presença ativa em mobilizações sindicalistas da categoria, sendo integrante do Sindicato dos Professores do Distrito Federal (Sinpro-DF). Ele também milita no movimento negro e defende o fortalecimento dos serviços públicos essenciais.

Trajetória política

Apesar de nunca exercer mandatos eletivos, ou seja, Robson não foi eleito nem reeleito para cargos no Poder Executivo ou Legislativo, ele é veterano na disputa eleitoral. Ele possui histórico de disputas contínuas para a máquina pública desde 2006.

Sua estreia na política eleitoral quando concorreu a cargo Legislativo no Congresso Nacional. O professor Robson tentou vaga para deputado federal por Brasília, mas não venceu nas urnas.

Nos anos de 2010, 2014 e 2018 ele se candidatou para a vaga de senador e volta ao cenário político em 2026 para concorrer ao Governo do Distrito Federal (GDF) pelo PSTU, legenda que é filiado a pelo menos 20 anos.