Foto: Reprodução/Redes Sociais Há suspeitas de que o motorista do carro tenha passado mal, mas dinâmica segue em apuração

Um carro de serviço bateu na parte frontal de um jato particular na pista do Aeroporto Milan-Linate, em Milão, na Itália às 11h20 de segunda-feira (10). Voos foram interrompidos pros cerca de 40 minutos após o acidente, e equipes de segurança foram mobilizadas. Ninguém se feriu.

jato estava tripulado e se reposicionava na pista no momento da batida. Imagens de câmeras de segurança mostram que o carro sequer freou, e equipes de socorro relataram que o operador do carro, de 54 anos, estava em um estado agitado. A parte frontal dos dois veículos foi danificada.

Assista ao vídeo do momento da colisão abaixo:

Há suspeita de que otenha se distraído ou sofrido algum quadro instável de saúde. Porém, segundo informações do portal italiano, Rai News, a dinâmica do acidente segue em apuração pelas autoridades.

Ainda de acordo com as informações, os danos à aeronave não foram graves, enquanto o carro ficou com alguns estragos na porta. Dois voos foram desviados para outros aeroportos próximos durante os transtornos da situação.









Autoridades investigam motivo da batida

O carro era um Fiat Panda e fazia parte de uma empresa de suporte aos voos, como carregamentos de bagagens. O Corpo de Bombeiros do aeroporto foi acionado para isolar o local com suspeita de vazamento de combustível.

O jato particular passará por perícia para descobrir se a batida causou danos mais sérios. Após os atendimentos, asdo aeroporto foram retomadas normalmente.