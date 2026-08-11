Um carro de serviço bateu na parte frontal de um jato particular na pista do Aeroporto Milan-Linate, em Milão, na Itália às 11h20 de segunda-feira (10). Voos foram interrompidos pros cerca de 40 minutos após o acidente, e equipes de segurança foram mobilizadas. Ninguém se feriu.O jato estava tripulado e se reposicionava na pista no momento da batida. Imagens de câmeras de segurança mostram que o carro sequer freou, e equipes de socorro relataram que o operador do carro, de 54 anos, estava em um estado agitado. A parte frontal dos dois veículos foi danificada.
Assista ao vídeo do momento da colisão abaixo:
Autoridades investigam motivo da batida
O carro era um Fiat Panda e fazia parte de uma empresa de suporte aos voos, como carregamentos de bagagens. O Corpo de Bombeiros do aeroporto foi acionado para isolar o local com suspeita de vazamento de combustível.O jato particular passará por perícia para descobrir se a batida causou danos mais sérios. Após os atendimentos, as atividades do aeroporto foram retomadas normalmente.