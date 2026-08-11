Foto: Pandora/Divulgação Marina Bussamra Cirelli: nova Country Head da Pandora no Brasil

A Pandora escolheu uma executiva com experiência justamente nos pontos que hoje estão no centro da disputa do varejo de luxo: marca, experiência, relacionamento e integração entre canais. Marina Cirelli assume como country head da operação brasileira com a missão de acelerar o crescimento da companhia e fortalecer sua presença no mercado nacional.

Com mais de 20 anos de carreira nos segmentos de varejo e luxo, Marina chega à Pandora depois de atuar como diretora de Marketing, Comunicação, Customer Experience e ESG da Vivara. Antes disso, ocupou posições de liderança no Iguatemi, quando trabalhou com estratégias de posicionamento, relacionamento com clientes e crescimento dos negócios.

A escolha mostra que a expansão de uma marca de luxo no Brasil passa cada vez menos apenas pela abertura de lojas — e cada vez mais pela capacidade de construir uma experiência consistente em todos os pontos de contato com o consumidor.

O escopo de Marina Cirelli na Pandora

À frente da Pandora, Marina será responsável pelas estratégias comercial e de marketing, com foco no crescimento da marca, no fortalecimento de sua presença no varejo e na aproximação com os consumidores brasileiros.

A experiência acumulada em branding, estratégias omnichannel e customer experience se conecta diretamente a esse desafio. Em um mercado no qual o consumidor transita entre loja física, plataformas digitais e redes sociais antes de tomar uma decisão de compra, a experiência precisa ser pensada como parte do próprio produto.

A Pandora também busca ampliar a conexão com o público por meio de uma proposta baseada em autoexpressão e acessibilidade. A missão de Marina envolve equilibrar o posicionamento premium da marca com uma jornada de compra capaz de criar proximidade e relevância.

O plano para o Brasil

Na avaliação da nova country head, o Brasil é um mercado "vibrante e em constante evolução". Para ela, o próximo capítulo da Pandora no país deve combinar experiências significativas, inovação e uma jornada de compra integrada.

O plano resume uma transformação importante no varejo: não basta estar presente. É preciso fazer com que a presença da marca tenha significado para o consumidor.

Luxo contemporâneo

A trajetória de Marina também reforça o peso que a experiência do cliente passou a ocupar nas decisões estratégicas das empresas de luxo e varejo premium. Na Vivara, a executiva esteve à frente de áreas que conectavam marketing, comunicação, experiência do consumidor e ESG. No Iguatemi, acumulou experiência em iniciativas voltadas ao posicionamento e ao relacionamento com clientes.





Esse repertório chega à Pandora em um momento no qual marcas de luxo precisam disputar não apenas participação de mercado, mas também atenção, relevância e vínculo emocional.

Mais do que uma mudança no comando, a chegada de Marina Cirelli sinaliza uma aposta em uma operação brasileira orientada por crescimento, experiência e integração. Para a Pandora, o desafio será transformar essa estratégia em presença cada vez mais relevante na vida do consumidor brasileiro.