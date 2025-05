Reprodução/redes sociais Casa atingida pelo avião pegou fogo, em San Diego, Califórnia





Um jato particular caiu em um bairro militar de San Diego, na Califórnia (EUA) e deixou ao menos dois mortos, na manhã desta quinta-feira (22). Segundo as autoridades locais, havia neblina no momento do acidente.

A queda ocorreu antes das 4h da manhã no horário local (8h, no horário de Brasília), no maior bairro residencial das Forças Armadas dos EUA. A aeronave atingiu em cheio pelo menos uma casa, que teve o telhado carbonizado e desabado, além de destruir meia dúzia de veículos, aponta a agência de notícias Associated Press (AP).

Imagens que circulam nas redes sociais mostram intensas chamas no local da queda. Cerca de 10 casas sofreram danos, mas ninguém dentro delas precisou de maiores atendimentos médicos.

As vítimas fatais confirmadas ainda não foram identificadas. Por causa da explosão, o trabalho de reconhecimento de mais possíveis corpos é dificultado.

O avião tinha capacidade para oito a dez pessoas, mas ainda não se sabe quantas estavam a bordo, afirma o chefe assistente dos bombeiros de San Diego, Dan Eddy, em entrevista coletiva. De acordo com a AP, as autoridades vão investigar se o jato atingiu uma linha de alta tensão.

Small plane crashes in San Diego, setting homes on fire The Plane Crash, Reported At 3:47 A.M. Local Time, Set About 15 Homes On Fire.

The Plane Can Carry About Six To Eight Passengers, But The Number Of People On Board Is Unknown, The Federal Aviation Administration Told The… pic.twitter.com/ywtd0G8CFp— mishikasingh (@mishika_singh) May 22, 2025





Percurso da aeronave

O jato Cessna Citation II, de matrícula N666DS, partiu de Wichita, no Kansas, com previsão de chegar às 3h47 (horário local) ao Aeroporto Executivo Montgomery-Gibbs, em San Diego. O site de rastreamento de voos FlightAware aponta que o percurso se iniciou ainda na noite de quarta-feira (21) em Teterboro, Nova Jersey.

Mais de 50 policiais chegaram ao local em poucos minutos e começaram a evacuar as casas. Pelo menos 100 moradores foram deslocados para um centro de evacuação em uma escola primária próxima.

"Não consigo descrever em palavras a cena, mas com o combustível de jato caindo na rua e tudo pegando fogo ao mesmo tempo, foi horrível de ver", disse o chefe de polícia de San Diego, Scott Wahl.

Local do acidente

O bairro em que o jato caiu é composto por casas unifamiliares e sobrados. O aeroporto Montgomery-Gibbs, que era o destino da aeronave, fica a cerca de três quilômetros de distância.





Policiais estavam resgatando vários animais, incluindo três filhotes de husky que foram levados do local do acidente em uma carroça, relata a AP. A alguns quarteirões de distância, famílias retiradas das casas ainda aguardavam notícias para saber se poderiam voltar.

A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos disse que o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes vai liderar a investigação.